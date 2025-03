Frank Ferrer deja Guns N' Roses tras 19 años en la banda

Guns N' Roses anunció la salida de su baterista Frank Ferrer, quien estuvo con la banda durante casi dos décadas. La noticia fue confirmada a través de un comunicado en redes sociales, donde el grupo describió la separación como "amistosa".

"Guns N' Roses anuncian la salida amistosa de Frank Ferrer. La banda agradece a Frank por su amistad, creatividad y firme presencia durante los últimos 19 años, y le desean éxito en el próximo capítulo de su trayectoria musical", indicó la publicación.

"Frank se unió a GNR por primera vez durante un show en junio de 2006, ayudando a consolidar la sección rítmica en las giras posteriores, incluyendo sus recientes presentaciones con el trío reunido de Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Su último concierto con la banda tuvo lugar el 5 de noviembre de 2023 en México", completó el comunicado.

Ferrer se unió a la banda angelina en junio de 2006 y, con el tiempo, se convirtió en el baterista con más años en la historia del grupo.

Además de sus contribuciones en vivo, Ferrer también participó en la grabación de Chinese Democracy (2008) y en las pistas en vivo del EP Hard Skool (2022). Durante su carrera con Guns N' Roses, también trabajó en otros proyectos, entre ellos la cofundación de la banda PSSR en 2019.

La salida del baterista se produce en un momento en que la banda se prepara para su primera gira en dos años, titulada "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". El tour comenzará el 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, y continuará hasta julio con fechas en Asia, Medio Oriente y Europa. Guns N' Roses aún no ha anunciado quién tomará el lugar de Ferrer en la batería.

De acuerdo con People, en una entrevista de enero con My Global Mind, Ferrer habló sobre su preparación para los conciertos de la banda y su rutina antes de los espectáculos.

"Me toma un momento ponerme en marcha y calentar para un concierto de tres horas. Pero una vez que estoy listo, todo va bien", comentó.

El baterista también recordó cómo fue su llegada a Guns N' Roses en 2006, cuando reemplazó a Bryan "Brain" Mantia.

"Inicialmente, solo iba a ser algo temporal. Solo iba a ser por dos semanas. Pero en mi corazón sentía que, si lograba hacerlo bien, incluso si solo era por dos semanas, esto podría abrir muchas puertas. Así que no sentí miedo. De hecho, fue todo lo contrario. Pensé: 'Está bien, estoy listo para esto'".

A lo largo de la historia de Guns N' Roses, otros bateristas han pasado por la banda, entre ellos Steven Adler, Josh Freese y Matt Sorum.