Comparte foto de pollo crudo

Montiel, quien es conocido por ser "El Escorpión Dorado", recibió diversos comentarios de sus seguidores. "Termino medio pa (sic)", le comentó uno de ellos, a lo que Alex respondió "medio vivo".

Sin embargo, otros tuiteros le compartieron que sus malas experiencias con el pollo de Kentucky Fried Chicken (KFC). "La última vez que comí pollo de KFC me hizo daño.

Entre dolor estomacal y náusea, la libré. Fue en el KFC de Génova (Zona Rosa). "Me prometí a mí mismo nunca más consumir sus productos.

Qué bueno que no te comiste ese bodrio", "2 veces he comido ahí, las 2 me he enfermado, la segunda fue con muchos años de diferencia y creí que habían cambiado, pero no. Empiezo a creer que de verdad venden ratas", le comentaron.