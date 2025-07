Se lanza contra Max

Aunque hace unos días Florinda Meza negó que haya emprendido acciones legales contra los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la creación de la bioserie "Sin querer queriendo", ahora arremetió contra la plataforma de streaming que la transmite.

A través de sus redes sociales, la intérprete de personajes como "Doña Florinda" o "La Chimoltrufia" lanzó un contundente mensaje contra MAX en el que no sólo mostró su postura contra la producción, sino que la "comparó" con la exitosa "Mentiras".

En su breve, pero tajante texto, Meza afirmó que la bioserie está llena mentiras, nombre que lleva la producción protagonizada por Belinda.

"Creí que la serie ´Mentiras´ estaba en otra plataforma, pero no, sin querer queriendo, las mentiras, están en su MAXima expresión", escribió Meza, en un claro juego de palabras.

La polémica entre "Sin querer queriendo" y Florinda se desató desde el lanzamiento de ésta, y es que, tras el estreno de cada capítulo, la viuda de Chespirito ha recurrido a sus perfiles digitales para negar los hechos de la trama y dar su versión de los hechos.

A pesar de que la serie ha recibido gran aceptación por parte del público, la atención se ha centrado en Meza, pues narra su historia de amor con Bolaños, la cual inició cuando él era un hombre casado, lo que le ha traído una ola de críticas y ataques. Además, ha dejado claro que no está de acuerdo con la forma en que se ha abordado la vida y obra de su esposo.

La respuesta de los fans inundó la publicación de la actriz y comediante, y aunque algunos le demostraron su apoyo y solidaridad, otro más la acusaron de querer distorsionar la verdad.

"Si no eres tú la del personaje y no autorizaste, no entiendo porque estás tan afectada", "¡Eres la mejor, Flor!", "Muchos te amamos y admiramos. Para aquellos haters, como diría el chavo: ´pónganles cero´", "Pobre mujer ya no sabe cómo defenderse", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.