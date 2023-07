Sin acuerdo con Televisa

Ciudad de México

Florinda Meza aseguró que todavía no se llega a ningún acuerdo para que Televisa vuelva a transmitir los programas creados por Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

Esto después de que el hijo del comediante fallecido en 2014, Roberto Gómez Fernández, quien cuenta con los derechos, no ha podido renegociar contratos.

"Yo no puedo llegar a un acuerdo ya, su hijo sin que yo me enterara estuvo en pláticas, pero algo no cuajó. No depende de mí, aunque yo fui colaboradora en los programas y debería ser con quien hablen, no por cuestión de herencia, sino por derechos de autor", dijo la primera actriz en conferencia de prensa.

NO AUTORIZA SERIE

Recientemente la plataforma HBO Max anunció que producirá una serie biográfica del creador de icónicos personajes como "El Chavo del 8" Y "El Chapulín Colorado".

Sin embargo, dicha versión no ha sido autorizada por Meza, con quien "Chespirito" tuvo una relación hasta el día de su muerte.

La intérprete de "Doña Florinda", confirmó que le gustaría contar la historia desde su punto de vista, en alguna serie o película, pero más adelante, pues le gustaría volver a los escenarios.

"Obviamente que lo he pensado, pero no es en este momento mi prioridad. Me gustaría volver a actuar, me gustaría tener las posibilidades y la facilidad de pasar una temporada aquí y hacer teatro", resaltó.

AL TEATRO

Meza aseguró que le gustaría retomar la obra La Reina Madre escrita por "Chespirito" y que se montaría en Broadway a finales del 2020, pero que a causa de la pandemia no se pudo, sin embargo, no cuenta con los fondos suficientes.

"Desde que se murió Roberto pasó mucho tiempo para poder recuperarme, se vino abajo todo mi mundo. Quise volver a empezar en Broadway, yo ya había invertido, llamé a toda mi compañía, tenía todo planeado, pero llegó la pandemia.

"No tengo el dinero para volver a arrancar, me gustaría volver a arrancar, pero se necesitan muchos dólares", aseguró.

La intérprete se dijo entusiasmada y con muchas ganas de regresar a trabajar en el teatro, pero aseguró nunca haría ningún personaje que atente contra sus principios y su moral.

"Hay muchas cosas que no he aceptado hacer. Tengo una lápida muy pesada que son mis apellidos y mis principios, no haría jamás apología a la violencia, al crimen, a las drogas. No puedo fomentar malos ejemplos a la sociedad", sentenció.