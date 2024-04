Pide Florinda Meza ´Descongelen a Chespirito´

Ciudad de México

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, pidió el retorno a la televisión de la serie Chespirito, pues asegura que al suspender la difusión, Televisa lo ha ´congelado´ por 4 años.

"En su testamento, él me nombró como su representante para proteger sus personajes de un mal uso... ¿y qué peor uso puede hacer del legado de un genio que enterrarlo, congelarlo por casi 4 años?", reclamó la actriz en un comunicado que dio a conocer a través de sus redes sociales.

"Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionarlo de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares", dijo.

Meza reveló que en el 2020 se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie , sin haber sido convocada en su papel de escritora del programa.

"Roberto nunca se interesó en el dinero, éste llegó como consecuencia de su trabajo. Él no hubiera permitido que la serie saliera del aire en la pandemia.

"Ahora esperan ansiosos a que regresen el programa número uno de la televisión humorística para compartir con sus hijos la comedia sana, las emociones positivas y los valores universales", dijo

La actriz destacó que la serie se convirtió en un éxito mundial que trascendió diversos países y por más de 4 generaciones, razones por las que se siente con la obligación de preservar el contenido sano de la serie.

"... en lo posible, evado responder polémicas y ataques, pues yo escojo evocar lo bueno que vivimos juntos (todo el elenco).

"Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con mi Rober, porque nuestro amor no sólo duró 40 años"compartió.

NO HE DEMANDADO A NADIE: FLORINDA

Florinda Meza dejó clara su posición sobre cualquier proyecto que retrate la vida de Roberto Gómez Bolaños, sin referiste a Sin Querer Queriendo la serie que trabaja Roberto Gómez Fernández, hijo del actor.

"Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, no he demandado a nadie, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo.

"Como gente del espectáculo, lo más preciado para nosotros es el público, que tiene derecho a que la buena imagen de Roberto Gómez Bolaños sea conservada, a que cualquier producción que hable de él se apegue a la verdad y refleje lo que Roberto pensaba y sentía. Cualquier visión ajena a eso no será su biografía, será otra historia, la de la imaginación de alguien más, llena de fantasías para vender", terminó.

Sin Querer Queriendo aún no tiene fecha de estreno, pero podría coincidir con el décimo aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en noviembre de 2014.