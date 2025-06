Florinda Meza y la intoxicación en boda de Roberto Gómez Fernández

La actriz Florinda Meza tuvo una cirugía de nariz que, luego de dos reconstrucciones más, pero no fue por estética facial, sino por una escandalosa caída que sufrió el mismo día que el hijo de "Chespirito", Roberto Gómez Fernández, y Chantal Andere se casaron, festejo en el que se asegura que le sirvieron un trago con alguna droga.

En su visita al programa de Adela Micha, "La saga", Florinda recordó que, para ella, su nariz "era perfecta", sin embargo, tuvo que someterse a tres operaciones, luego de que, en una ocasión, sufriera una caída en donde, su estado casi inconsciente le impidió poner las menos y su rostro se estrelló contra el suelo.

"Me partí la cara y, mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir; tres veces me pusieron injerto porque me quedó plana la nariz y querían hacerme una cuarta operación, para darle la forma que tenía, pero yo ya estaba hasta y, dije ´bueno, respiro´", contó.

Más adelante, la actriz del "Chavo del 8" explicó que, durante el festejo de la boda religiosa, tanto ella como Gómez Bolaños habían sido víctimas de intoxicación, pues cree que el estado hipnótico y adormilado que sufrió mientras iba de regreso a su casa, fue por alguna sustancia que le fue servida en su bebida.

De acuerdo con Meza, ella evitó beber durante toda la noche, esto debido a que don Roberto había disfrutado de la velada, bebiendo hasta la inconsciencia, por lo que ella tenía que responsabilizarse de conducir de vuelta a su domicilio.

Florinda bebió agua mineral con un poco de limón, motivo por el que, cuando comenzó a marearse, lo primero que pensó es que estaba sufriendo un infarto.

"Me sentía muy mal, empecé a sentir como si mil alfileres me picaran en todo el cuerpo, sentía caliente la cara, el corazón lo sentía en las orejas, como si tuviera una terrible taquicardia, pensé ´seguro me va a dar un infarto´", expresó.

Cuando Florinda dio reversa para volver a la fiesta por sus lentes, los que había olvidado, un oficial de tránsito se percató de su comportamiento errático, por lo que el policía le preguntó si podía ayudarla en algo; "Chespirito" dormía en el asiento del copiloto mientras eso sucedía, él los guió hasta su domicilio, pero cuando este se retiró, fue cuando ella sufrió la caída.

"Como regla me fui sobre la cantera, vi cómo me caía, yo no sé por qué, era un estado tan raro que, yo veía cómo me iba acercando y le ordenaba a mis brazos que salieran y no me obedecían, me partí la cara y todavía reboté, la lengua me la partí, ese golpe... era un sangrerío".

La reacción de Chantal Andere ante las declaraciones de Florinda fue de entero hermetismo, debido a que, desde que se casó con su actual pareja, el anticuario Enrique Rivero Lake, tomó la decisión de no hablar de la relación que, por seis años, la unió al hijo de Chespirito.

¿Cómo fue la boda de Chantal y Roberto hijo?

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en 2001, a la novia y el novio los acompañaron sus progenitores; Jaqueline Andere y José María Fernández Unsáin, en el caso de la actriz, y del productor, su madre, Graciela Fernández y Chespirito, de hecho, Florinda estuvo una banca atrás de don Roberto, mientras que el compartía asiento con su exesposa.

Como intivados estuvieron famosos que asistieron en parejas, como Gabriela Spanic y Miguel de León, Christian Bach y Humberto Zurita, Valentino Lanus y Jaqueline Bracamontes, así como Montserrat Olivier y Yolanda Andrade; estas dos últimas fueron quienes documentaron la boda.

También estuvo presente José María Fernández, alias "el Pirrú", medio hermano de Chantal.

Mientras Roberto hijo bailó con la mamá de Chantal, la joven actriz hizo lo propio con "Chespirito" que, según rememora Florinda, estaba más que dichoso de la unión de su único hijo varón, debido a que él era gran amigo del padre de Andere, la que creció con "Robertito", pues se conocían desde niños.