No tenía ni idea de todo el trabajo que le tocó enfrentar para salir adelante y de sufrir golpe tras golpe. En esta historia lo que quiso contar Vicente fue darle la importancia a la familia y del diálogo que tuvo con la muerte de manera constante; al parecer fue un duelo toda su vida". Florencia Ríos, actriz

Se ríe al enumerar las series en las que ha participado y bromista se autonombra "la reina de las bioseries".

Aunque a ella le parece de risa, Florencia Ríos fue la mejor amiga de Alejandra Guzmán en ´La Guzmán: la reina del rock´; Martha, esposa de Lupe Esparza, en ´Bronco: la serie´, y hoy es Refugio, en ´El rey: Vicente Fernández´.

"Soy la reina de las bioseries, cómo no, con mucho gusto", comentó simpática la actriz, "Para mí hacer bioseries ha sido un regalazo, porque me dio la oportunidad de contar la vida de estos grandes ídolos. Con ´La Guzmán´ me tocó ser parte de la vida de esta mujer que ha vivido de todo, pero que también revolucionó esta postura femenina de las cantantes mexicanas".

"En la serie de Bronco hice a la esposa de Lupe, a Martha, ese pilar que al final son las mujeres que están guardando el nido en la casa, que son tan importantes porque son la base para que esos hombres salgan a partirse el lomo".

AHORA CON EL REY

En ´El Rey...´, la serie autorizada por "El Charro de Huentitán", que recién se estrenó en Netflix y consta de 36 capítulos, Florencia interpreta a Refugio Fernández. La historia cuenta con cuatro Vicentes, el niño, Caleb Ordóñez; el adolescente, Sebastián Aguirre; el joven es Sebastián Dante y el adulto que da vida Jaime Camil.

"Para mí es una cosa superlinda el poder ser la hermana mayor que vive la muerte de los papás, la que ayuda a Vicente para que se vaya a la gran ciudad, la que le hace su traje de charro", detalló Florencia.

"Refugio acabó siendo la que cuidó a la familia; luego le pasa la batuta a Vicente, porque en esa época se estilaba que fuera el hombre quien llevara todo el peso. Refugio no se casó ni tuvo hijos".

Como parte de la preparación de la bioserie, contó, un coach trabajó con las familias, según sus etapas. También trabajaron por grupo de personajes, por ejemplo, todos los Chentes y las tres Refugios.

GRAN HISTORIA

"Así fuimos creando este mismo lenguaje que teníamos como centro, el origen, Huentitán, de donde es Vicente, y de ahí nos fuimos como gorda en tobogán", explicó.

Florencia captó en Refugio a una mujer que por ser la mayor de los hermanos Fernández tuvo mayor responsabilidad.

Aunque también descubrió que en su niñez rechazó tener esa responsabilidad; incluso, enfrentó cierta rivalidad con el mismo Chente, porque por ser el hombre tenía cierta prioridad.

"A la Refugio adolescente la van a ver más liviana, más amiga de Vicente, más ligadora también. Cuando me toca a mí, traté de hacer una mezcla de la Refugio niña y adolescente. Al final me pasan cosas más fuertes en la edad adulta, me toca la adicción del papá con el alcohol y las apuestas", contó.

Lo que más apreció de ser parte del elenco de ´El Rey...´ fue descubrir todos los obstáculos a los que el cantante se enfrentó para lograr su sueño de incursionar en la música.