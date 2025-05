Flor Rubio rompe en llanto durante "Venga la Alegría"

Flor Rubio no la pasó bien en la dinámica "Sin palabras" en el programa "Venga la Alegría", la conductora se enojó porque dice que la trataron como tonta en el juego, no pudo contener el llanto y no sólo protestó contra lo que dice le hicieron, sino que rompió en llanto.

Rubio, quien no la está pasando bien debido a complicaciones en la salud de su mamá, parece que olvidó que estaba en vivo, y no sólo se mostró muy molesta con uno de sus compañeros que le estaba "soplando las respuestas", sino que cuando terminó su turno no se quedó callada y pidió que no la trataran como si fuera una tonta.

"No estoy dolida, pero no me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar, porque se están burlando de mí y no estoy de acuerdo", dijo entre lágrimas mientras su compañero Patricio Borghetti trataba de calmarla sin éxito.

Critican a Flor Rubio, le piden que ya no juegue si va estar de "llorona"

Los cibernautas no fueron condescendientes con Flor Rubio, lanzaron críticas por su llanto y por supuestamente querer llamar siempre la atención.

Rubio compartió una foto del día confesando que no se sentía del todo bien, pero lo único que ha recibido son decenas de críticas.

"Hay días más fáciles que otros, pero al final vivir es el gran regalo. Con sus claroscuros y sus sorpresas...", escribió.

"¡Caramba! Siempre Flor tratando de llamar la atención, debes madurar, es un juego, debes aceptar que en ciertas ocasiones nos equivocamos y no lo sabemos todo, no pasa nada. Tranquilízate y aprende a no inspirar lástima, que mal te ves y no culpes a nadie de tus equívocos, sólo sonríe y juega...larga vida". "Si anda sensible no juegue siempre se hacen carrilla entre todos la Flor exagerada y dramática". "Buena para tirar hate a gente que ni conoces y muy sentimental en un juego", se lee entre los comentarios.