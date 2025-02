En shows previos al Super Bowl

La ciudad de New Orleans, en Estados Unidos, tendrá una gran oferta de entretenimiento durante la semana previa del Super Bowl.

En la semana del 3 al 9 de febrero, miles de personas que viajan para el partido y los residentes de New Orleans podrán ver a su artista favorito, como Diplo, Travis Scott, Ludacris, John Summit y DJ Diesel.

EA Sports anunció la fiesta Madden Bowl 2025 que contará con la participación de los cantantes Chris Stapleton, Shaboozey, Tucker Wetmore y Jelly Roll; mientras que Travis Scott forma parte del line-up The One Party by Uber, que su edición del año pasado se convirtió en tendencia.

Para los más jóvenes, la fiesta Generations Hall, que es conocida por durar hasta el amanecer, tendrá la actuación de Diplo y DJ unKommon.

Cardi B hará una participación especial en el Victory Fan Fest, que es uno de los más esperados en la ciudad, pues desde hace meses las entradas se agotaron.