Invitada a fiesta de "Diddy" Combs sugiere la presencia de menores

Por: El Universal

Noviembre 12, 2024 - 04:00 p.m.

Mientras Sean "Diddy" Combs se prepara en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, para su juicio por acusaciones de tráfico sexual y otros delitos graves, afuera de la prisión, el productor enfrenta más de 120 denuncias por violaciones y abusos sexuales, presuntamente ocurridos en eventos sociales que organizaba. Ahora, una supuesta invitada a sus reuniones sugiere que dentro de estas salvajes fiestas hubo menores de edad.

La aspirante a cantautora Tanea Wallace describió la ocasión en que asistió a las llamadas "Freak-Off" en 2018. Estas celebraciones están en el centro de la investigación entorno a "Diddy" debido a su relación con excesos y violaciones cometidas en un ambiente de celebridades y figuras poderosas de la industria. Wallace dio declaraciones en el especial de "TMZ" titulado "The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs", donde explicó que presenció escenas alarmantes durante el evento.

"Miré hacia mi derecha y en la esquina me pregunté: '¿Son enanos?'. Porque había gente sobre ellos... eran personas que intentaban ocultar lo que estaban haciendo. Estaban todos apiñados", mencionó Wallace. Según su versión, reconoció que en realidad se trataba de "personas pequeñas" pero no quiso profundizar en el tema para evitar complicaciones. "Así que usen su sentido común", agregó.

Wallace relató que los supuestos menores de edad estaban vestidos como "pequeñas Barbies de Harajuku", con atuendos brillantes, accesorios gigantes y maquillaje intenso. "Llevaban lápiz labial rojo, luciendo realmente sexys y reveladoras", recordó. Aseguró que los demás invitados trataban de esconder lo que sucedía en ese momento. "La pregunta es, ¿qué están haciendo aquí porque esta es una fiesta de adultos?", reflexionó, añadiendo que era una pena que "gente pequeña" estuviera en un evento como ese.

En respuesta a estos señalamientos, los representantes de Combs descalificaron las acusaciones de Wallace. "Sus afirmaciones sobre los 'raros' y los menores son total y categóricamente falsas. Como hemos dicho antes, el señor Combs no puede responder a cada nueva maniobra publicitaria, ni siquiera en respuesta a afirmaciones que son ridículas", señaló el comunicado enviado a PageSix. "El señor Combs tiene plena confianza en los hechos y en la integridad del proceso judicial. En el tribunal, prevalecerá la verdad: que las acusaciones contra el señor Combs son pura ficción", añadieron.

Combs, cuyo futuro legal será decidido en mayo de 2025, fue arrestado el 16 de septiembre por denuncias de fraude, coerción y transporte para ejercer la prostitución. Se ha declarado inocente de todos los cargos e intentó obtener fianza en dos ocasiones. Hasta el momento, se sabe que al menos tres fiestas vinculadas a los delitos ocurrieron después de grandes eventos musicales, donde también se mencionan personalidades del fútbol.