Lucero Mijares cumple 20 años y la felicitan sus padres

Lucero Mijares está de fiesta. La hija menor de los cantantes Lucero y Manuel Mijares celebró su cumpleaños número 20 rodeada del cariño de sus padres y su familia.

A través de sus historias de Instagram, la joven artista compartió ayer, 2 de febrero, un agradecimiento a todas las personas que la felicitaron y reveló que sus primos le habían llevado un pastel. "Les mando muchos besos", dijo a la cámara, mientras las personas reunidas a su alrededor gritaban: "¡Felicidades!".

Aunque el festejo fue en un ambiente íntimo, sus famosos progenitores no quisieron dejar de expresar su amor públicamente. Cada uno de ellos compartió un emotivo mensaje para su hija.

Lucero, por ejemplo, publicó un carrete de fotografías en las que se veía a Lucero Mijares disfrutando de momentos en el escenario, paseando por Europa y realizando diversas actividades, siempre con una sonrisa. "Mi niña, mi luz, mi princesa, mi sueño realizado hoy cumple 20. Y parece que fue hace unos días cuando naciste y levantabas la ceja aun cuando dormías en mi hombro o en mis brazos", escribió.

La intérprete aprovechó para resaltar que su hija es su mejor amiga y confidente, alguien que siempre la escucha y la acompaña. "Eres la hija que siempre soñé, pero cada instante superas mis expectativas... Tan inteligente, tan madura, tan bella, tan única, tan tú", añadió. Además, le deseó felicidad eterna y le prometió ir a comprarle un Jellycat: "Te amo como no sabes".

Por su parte, Manuel Mijares también expresó su admiración por su hija y la determinación con la que persigue sus metas. "Hoy celebramos 20 años desde el día en que llegaste a iluminar nuestras vidas. No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que me siento de la persona en la que te has convertido: fuerte, valiente, inteligente y llena de amor", dijo.

El cantante destacó lo afortunado que se siente de poder aprender junto a ella y le recordó que siempre será su "niñita". "Que este nuevo año de vida te traiga felicidad, éxito y muchas bendiciones. Disfruta cada momento y nunca dejes de brillar y contagiar con esa sonrisa que te caracteriza", agregó.

Lucero Mijares aprovechó para agradecer los comentarios de sus padres.

Aunque ella se mantenía alejada de los reflectores y las cámaras, poco a poco ha comenzado a soltarse frente al público, acompañando a sus padres en algunas de sus giras por México. Asimismo, ha comenzado a sobresalir por su propio esfuerzo.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra su participación protagónica en la obra de teatro "El Mago" y su presencia en el programa de Televisa "Juego de voces", donde compitió contra su padre.