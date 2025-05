Liberación de Chris Brown en caso de agresión

LONDRES, — Un juez británico ordenó el miércoles la liberación del cantante ganador del Grammy Chris Brown tras el pago de una fianza de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares), mientras enfrenta acusaciones de haber golpeado y herido gravemente a un productor musical con una botella en un club nocturno de Londres en 2023.

La decisión de un juez del Tribunal de la Corona de Southwark reaviva la gira mundial de Brown, que quedó en duda cuando otro juez ordenó su detención después de que la semana pasada se le acusara de causar un daño corporal grave de manera intencionada.

El juez Tony Baumgartner dijo que Brown podría continuar con su gira, que incluye varias paradas en Reino Unido, pero tendría que pagar la fianza para garantizar su comparecencia en el tribunal.

Inicialmente, Brown comparecería nuevamente en el tribunal el 13 de junio. Si hubiera permanecido detenido hasta entonces, se habría perdido al menos dos fechas de su próxima gira, que comienza el próximo mes en Europa.

El cantante, de 36 años, está acusado de lanzar un ataque no provocado contra el productor Abe Diaw en el club nocturno Tape, en el elegante barrio de Mayfair, en febrero de 2023 mientras estaba en su última gira.

La fiscal Hannah Nicholls dijo la semana pasada en el Tribunal de Magistrados de Manchester que Brown atacó a Diaw varias veces con una botella y luego lo golpeó y pateó en una agresión captada por la cámara de vigilancia frente a un club lleno de gente.

El músico estadounidense Omololu Akinlolu, de 38 años, que actúa bajo el nombre de "Hoody Baby" y es amigo de Brown, también fue acusado del ataque.

Ni Brown ni Akinlolu han presentado aún una declaración de culpabilidad. Se les ordenó a ambos que comparecieran nuevamente en el tribunal el 20 de junio.

Brown, quien irrumpió en la escena musical en 2005, cuando aún era adolescente, ganó su primer Grammy al mejor álbum de R&B en 2011 por "F.A.M.E." y luego obtuvo su segundo galardón en la misma categoría por "11:11 (Deluxe)" a principios de este año.

Entre sus éxitos están canciones como "Run It", "Kiss Kiss" y "Without You".

El arranque de su gira está programado para el 8 de junio en Ámsterdam, antes de iniciar conciertos en América del Norte en julio.