Mañana llega a los 67 años: Disfruta su música

A unos días de cumplir 67 años, Manuel Mijares dice que lo dejen disfrutar sus 66.

"No, espérame, no hay que hablar de eso ¿para qué me traen el tema?", expresó, bromista, en conferencia de prensa.

El papá de Lucerito Mijares, y ex esposo de Lucero, cumple años este viernes, y al hablar del tema, aseguró ser el hombre más feliz y pleno.

AGRADECIDO CON LA VIDA

"Ha sido un gran viaje, estoy en un gran momento y me siento muy agradecido con la vida y con Dios por todo. Mi familia es lo esencial, lo primordial, pero sobre todo, que hago lo que me gusta para sostener a mi familia y ellos saben que eso es mi felicidad.

Soy una persona comprometida y agradecida, y desde pequeño supe que lo mío era hacer música. Estoy más que feliz de llegar a un cumpleaños más con salud y con bendiciones de la vida", apuntó Mijares en conferencia de prensa.

El cantante que acaba de cumplir 39 años de trayectoria profesional dijo que se siente muy motivado porque después de tanto tiempo, se animó a realizar un disco por cuenta propia y con elección de temas, producción y hasta diseño de portada.

"Siempre había estado al pendiente de ciertas cosas, de canciones, de decir que sí. Todo lo organizaban en la disquera y llegaba y grababa; para este disco me involucré en todo, desde los estudios de grabación, la producción, elegir las canciones y poner la portada que me gustaba. Y creo que eso me ha motivado mucho a seguir involucrándome en todo", destacó el intérprete de "Soldado del Amor".

MI CAPRICHO

En el material discográfico Mi Capricho, además de algunas piezas como solista, incluye colaboraciones, entre ellas "Camamasi", con Antonio Carmona; "Hasta el Último Respiro", con Mario Biondi; y "Para Siempre", con Gilberto Santa Rosa.

Además, tiene "Bienvenido al Nuevo Yo", con Álex Lora, es una dupla que no se esperaba, pero que le llegó al proponérsela al rockero de forma espontánea.

"Álex me encanta su música, lo adoro, es un personaje muy único, muy alegre, muy amigo; no te dije ´deja ver si puedo´, no. Todo te dice que inmediatamente, y va, sí se hace. La canción está chistosa, y él es espectacular".

Mi Capricho tiene como portada principal un collage que le hizo el artista holandés Marcel Van Luit, y el cual se lo hizo en una visita a su casa; tiene imágenes de sus hijos, de su madre y de distintos momentos importantes de su carrera.

SIGUE CON TOUR

Conocido por éxitos como "Siempre", "Baño de Mujeres" y "Si Me Enamoro", Mijares afirmó que se siente muy afortunado de continuar con el Tour Amigos, con Emmanuel; con el Hasta que Se Nos Hizo, con Lucero; y en solitario, ya sea con sus temas pop o sinfónico.