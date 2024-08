Influencer Fernanfloo anuncia compromiso y causa furor en redes

Desde sus inicios en la plataforma Youtube en el 2011, Fernanfloo se posicionó entre el gusto de los internautas de Latinoamérica, por su contenido humorístico, alocada personalidad y creativas ediciones en sus videos, que con el paso del tiempo, se convirtieron en su toque característico.

Al establecerse como uno de los creadores de contenido en español más vistos y ser el youtuber más popular en su país, El Salvador, Fernanfloo ha cosechado más de 47 millones de suscriptores en su canal principal, 15.5 millones en TikTok, 3.5 millones de seguidores en Twitch y 10.5 millones en Instagram durante sus más de 13 años de trayectoria en el mundo del internet.

Durante este tiempo, Fernanfloo creció a la par que muchos de sus fieles seguidores, quienes han visto sus videos desde niños, pues representa una de las figuras más reconocidas de YouTube, por tal motivo, el reciente anuncio de su compromiso causó épicas reacciones en redes sociales.

Fernanfloo anuncia compromiso y causa furor en redes

A través de Instagram, el influencer de 31 años compartió con sus seguidores el momento en el que le pidió matrimonio a su novia, una joven llamada Sofía, a quien hace apenas unos meses había presentado en YouTube, mencionando que llevaban dos años de relación.

"Comprometido con el amor de mi vida", con esa frase compartió el tierno momento en el que sorprendió a su novia mientras se encontraban en un parque, además de las primeras fotos de la joven posando con el anillo de compromiso.

Así reaccionaron los usuarios al compromiso de Fernanfloo

Los miles de comentarios de los internautas que crecieron junto a él, no se hicieron esperar, al igual que los memes y épicos clips de los primeros videos en youtube del influencer: "No puede ser, me siento viejo", "que orgullo de ver cómo mi ídolo es feliz", "llévalo a la luna por mí", "Fernanfloo se va a casar, ya estamos viejos", fueron algunos de los comentarios con más reacciones en la publicación.