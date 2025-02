Su cinta ´Moscas´ será producida por Michel Franco

Luego de presentar su película sobre el sueño americano "Dreams en la Berlinale", Michel Franco se prepara para un nuevo proyecto titulado "Moscas", que será dirigido por Fernando Eimbcke.

La película, que ya está en fase de preproducción y comenzará a rodarse el próximo mes, sigue la travesía de un niño de ocho años y una mujer de mediana edad a través de la Ciudad de México contemporánea, según informó el medio internacional Variety.

"Conozco a Michel desde hace mucho tiempo", dijo Eimbcke.

"Empezamos juntos a hacer cortometrajes hace tres décadas y he aprendido mucho de él. Nuestro trabajo es muy diferente, y eso me encanta, así que después de no hacer una película durante 10 años, quería preguntarle cómo ser más prolífico", agregó.

Eimbcke, junto a su habitual colaboradora Vanesa Garnica, escribió el guion y se unirá a Franco y Eréndira Núñez Larios como productores a través de sus editoriales Kinotitlán y Teorema.

Fernando Eimbcke saltó a la fama en 2004 con su primer largometraje, "Duck Season", que ganó reconocimiento en la Semana de la Crítica de Cannes y fue distribuido en Estados Unidos por Warner Independent Pictures.

Su carrera continuó en ascenso con "Lake Tahoe", que recibió premios en Berlín, y "Club Sandwich", que destacó en el Festival de Toronto y ganó premios en San Sebastián.

Desde 2019, Franco y Núñez Larios han producido más de una docena de largometrajes a través de su sello Teorema, destacando títulos como "Nuevo Orden" y "Memoria".