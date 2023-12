Honra día a día a su padre Héctor Bonilla

Por medio de su trabajo en la actuación, Fernando Bonilla continúa honrando la memoria de su padre, Héctor, quien murió el 25 de noviembre del 2022, a sus 83 años.

"Mi papá siempre se caracterizó por sus procesos creativos. Siempre hacía su tarea y su chamba. Ya que había hecho todo eso, se permitía retozar como un niño cuando trabajaba. Sin duda es algo que intento replicar. Me dejó grandes enseñanzas que me han acompañado y me seguirán acompañando durante toda la vida en todos los ámbitos.

"Mi papá siempre se caracterizó por sus procesos creativos. Siempre hacía su tarea y su chamba. Ya que había hecho todo eso, se permitía retozar como un niño cuando trabajaba. Sin duda es algo que intento replicar. Me dejó grandes enseñanzas que me han acompañado y me seguirán acompañando durante toda la vida en todos los ámbitos" Fernando Bonilla

"Creo que el mayor legado de mi padre en términos profesionales radica en un equilibrio muy bien manejado entre la responsabilidad, la disciplina, el trabajo, el placer, la diversión y el juego. Esta obra está dedicada en su totalidad a él", dijo Bonilla en entrevista.

Sin saber que su padre fallecería, Fernando escribió El Corrido del Rey Lear, una tragicomedia que definió como "ranchekspiriana", una obra de humor negro que aborda temas como la violencia, la vejez y las diferencias entre las clases sociales.

"Es una obra que de alguna manera le escribí a mi padre. Afortunadamente fue un homenaje en vida, fue mi despedida, por eso El Corrido del Rey Lear tiene un lugar muy especial en mi corazón. El personaje protagonista está basado en él", confesó.

En la trama de la obra se exploran las posibilidades del arte, en particular del teatro como una herramienta de sanación colectiva e individual. Sin embargo, también se cuestiona el sentido de la creación artística del autoconsumo.

La puesta en escena está disponible de martes a jueves, hasta el 15 de diciembre, en el Teatro Helénico de la CDMX.

"Estamos trabajando en algo que me emociona mucho, pero todavía no podemos dar detalles. Pronto habrá noticias sobre El Corrido del Rey Lear y no va a ser en teatro", adelantó Bonilla, quien después de enterarse de la muerte de su padre decidió honrarlo dando función teatral de la obra esa misma noche.

A un año de la muerte del actor, quien protagonizó la obra de teatro Almacenados durante 10 años, Fernando recordó cuando su padre fue diagnosticado con cáncer de pulmón en 2019.

"Me tocó entrar a sacar el toro para hacer su papel y así lo hemos seguido haciendo", afirmó.





PROYECTOS EN CAMINO

Bajo la dirección de Amat Escalante, el 14 de diciembre se estrenará en cines Perdidos en la Noche, la película que le cambió la vida actoral a Fernando Bonilla.

"Sin duda ha sido el proceso que más me ha determinado como actor porque sentí que podía crear algo más después de mi personaje (Rigoberto), un artista que para crear se inspira en la violencia", compartió Bonilla, quien creó la obra Mercan para darle continuidad a su personaje.

Perdidos en la Noche es una reflexión sobre la violencia y sus efectos. En la historia se presenta a un muchacho que está en búsqueda de su madre desaparecida.