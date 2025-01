En teleserie: Explora el feminismo

Por: Agencia Reforma

Enero 12, 2025 -

Al concebir la teleserie "La Liberación", la directora, escritora y productora, Alejandra Márquez Abella, destacó su deseo de abrir una conversación sobre el feminismo, tema que adquirió nuevas dimensiones tras las denuncias de acoso del movimiento Me Too.

"La Liberación", que se estrena el 17 de enero en Prime Video, cuenta con las actuaciones estelares de Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti y Johana Murillo, además de participaciones especiales de José María Yazpik, Diego Boneta y Dolores Heredia, entre otros.

Márquez Abella, de 43 años, enfatizó la importancia de defender una mirada femenina en una industria dominada por visiones masculinas.

MIRADA MASCULINA

"El problema con la mirada masculina es que nos ha obligado a ponernos en sus zapatos todo el tiempo. Yo nunca me he excitado viendo a una mujer casi desnuda cantando en un escenario.

He tenido que vivir esa experiencia a través del cine: yo me puedo poner en tus zapatos, poner la experiencia, desde que nació el cine, el medio, los medios, me ha forzado hacerlo y tendrían que ponerse en mis zapatos ahora", declaró la directora.

En la trama, cuyos dos primeros episodios se proyectaron en la Cineteca Nacional, tres personajes centrales enfrentan la acusación de acoso contra un director de cine. Una de ellas es su esposa, otra su productora y la tercera, una actriz que trabajara con él.

"Siento que la conversación tiene que ser incómoda, no puedes sentarte a ver cómo las víctimas del patriarcado sufrimos; no es para ver cómo somos victimizadas, el nuevo poder, el nuevo me too, hay muchas cosas".

EL PODER REDISTRIBUIDO

"Hay que preguntarnos cómo han pasado las cosas, y luego del movimiento, el poder se redistribuyó un poquito en pos de la justicia; somos personas, podemos ser villanas, podemos ser todo. Y hay que decirlo en la posición que estamos, queremos activarnos, no quiero ser una planta de sombra", destacó la cineasta.

En la serie, Diego Boneta interpreta varios personajes, y uno de ellos es como un Jesucristo que se viste como monja, y Alejandra Márquez Abella bromeó al respecto.

"Tenemos a Ofelia Medina, a Mariana Villegas, a Dolores Heredia, al gran Diego, que se rifó; verán en los episodios siguientes cómo se va revelando y entendiendo su personaje.

"Y ¿quién mejor para interpretar a este villano que Luis Miguel? El día que estaba vestido de Jesucrito estaba haciendo ligas para que se botara el músculo y me dice ´está increíble dejar de ser Luis Miguel para empezar a ser ´sexy´ Jesús", contó Márquez Abella.

La directora de "Niñas Bien, Narcos: México" y "Sierra Madre: Prohibido Pasar", agradeció a Prime Video por otorgarle plena libertad creativa para desarrollar "La Liberación", un proyecto visualizado durante la

pandemia. "Apreciaron mi carrera, me dieron respeto diciendo: ´bueno, a ver qué hace esta loca´. Fue duro, hemos peleado y conmino a mis compañeros creadores a que hay que traer ´el machete en mano´. Tenemos que hacer que acabe ese priismo televisivo, donde eres un proveedor, donde el cliente tiene la razón; estamos en un lugar para darnos a respetar", puntualizó.