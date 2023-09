Dice ser ´felizmente borracha´

Ciudad de México

"Me encanta el alcohol, soy borracha. Felizmente borracha. Me encanta disfrutar, me encanta el vino", explicó.

Luego de estas declaraciones, la también actriz compartió que sí le gusta el alcohol, pero no se considera una adicta a esta sustancia, por lo que para aclarar las cosas hizo un video donde habla de la situación.

"Soy borracha, nunca niego la ´cruz de mi parroquia´, pero también me parece importante, sobre todo para la juventud, sí soy borracha, pero no agarro un coche".





Mariana comentó que, aunque le gusta beber, siempre es precavida sobre conducir su auto o el tipo de actividades que hace después de echarse sus copitas.

"Sí soy una borracha feliz, pero no manejo un coche; si tomas, no manejes.

Está chistoso que yo haya dicho eso, pero también soy responsable de lo que digo. No me han visto llegar mal a un llamado ni llegar mal a un show", agregó.