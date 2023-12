Fans que transforman sus rostros para emular a celebridades

CIUDAD DE MÉXICO .-En una era obsesionada por la fama y la influencia de las celebridades, un fenómeno inusual está ganando terreno: fans que han decidido someterse a procedimientos quirúrgicos para alcanzar la apariencia de sus ídolos.

Desde rinoplastias diseñadas para replicar la nariz distintiva de estrellas hasta intervenciones para lograr el contorno facial de íconos de la moda, algunos admiradores están dispuestos a someterse a extremos con tal de capturar la esencia de quienes admiran.

El obsesionado con Justin Bieber

Toby Sheldon se sometió a múltiples cirugías para parecerse a Justin Bieber, ¡gastando hasta 100 mil dólares!

Trasplantes de cabello, relleno de cejas, eliminación de piel de los párpados, reducción de mentón y alteraciones en los labios, fueron algunos de los procedimientos estéticos a los que se sometió.

"Cuando Justin Bieber se hizo famoso, estaba muy celoso de su buena apariencia. Tenía esa cara de bebé que realmente me gustaba. Pensé: '¡Maldita sea, así es como quiero verme!'", dijo en el programa My Strange Addiction.

Toby Sheldon murió en 2015 por intoxicación de drogas.

La devoción a Kim Kardashian

Este fan británico de Kim Kardashian gastó una considerable suma de 100 mil dólares en cirugías para replicar la apariencia de la socialité.

Con más de 50 procedimientos estéticos, como relleno de labios, de mejillas, de mentón, de mandíbula, inyección de botox y liposucción en el cuello, Parke buscó emular cada detalle.

"Me encanta todo sobre Kim. Ella es la mujer más hermosa que jamás haya existido. Su piel es perfecta, su cabello, todo en ella", dijo a The Sun.

Y aunque las cirugías le han dado la oportunidad de tener cierto parecido a la empresaria, también le han costado problemas de movilidad y respiración.

La transformación extrema inspirada en Angelina Jolie

Sahar Tabar atrajo la atención mundial con las fotos de sus transformaciones para parecerse a Angelina Jolie; sin embargo, su proceso la ha llevado más bien a parecerse a un. ¿zombie?

Desde una rinoplastia y liposucción, hasta relleno de labios, la joven iraní confesó a través de su canal de YouTube que se ha sometido a varias cirugías y procedimientos cosméticos.

Pero no todo se debe a eso, pues Tabar también afirmó que sus imágenes publicadas en redes sociales abusan del uso de filtros y de Photoshop.

"El ciberespacio fue una forma fácil. Fue mucho más fácil que convertirme en actriz", dijo en redes sociales.

¿Una nueva Pamela Anderson?

En una búsqueda obsesiva por emular a su ídolo, Carolyn Anderson ha gastado una asombrosa suma de 200 mil dólares en una serie de procedimientos cosméticos para transformarse en una versión de Pamela Anderson.

En su búsqueda por la "pameficación", Carolyn ha pasado por una variedad de tratamientos, que incluyen extensiones de cabello, bótox, inyecciones en los labios, tatuajes de lunares, tatuajes de delineador de labios, blanqueamiento y alisado de dientes, exfoliaciones químicas de la piel y una operación de senos.

"Quiero ir a Hollywood y convertirme en un símbolo sexual para millones. Simplemente siguiendo los pasos de Pamela", dijo al programa My Strange Addiction, de TLC.

Su determinación por replicar el estilo de Pamela Anderson ha ganado notoriedad en las redes sociales, pero a pesar de sus esfuerzos, confiesa que rara vez la confunden con la actriz.

Obsesionada con Jennifer Lawrence

Kitty Jay es una mujer de Houston que se sometió a seis cirugías y gastó 25 mil dólares en su búsqueda por parecerse a Jennifer Lawrence.

Liposucción en la cara y el cuerpo, aumento de senos, rinoplastia e injertos de grasa en mejillas y glúteos, son algunos de los procedimientos a los que se sometió con el Dr. Franklin Rose.

"Soy una mujer fuerte. Estoy a cargo de mi aspecto y puedo cambiarlo y luego cambiarlo de nuevo si quiero", dijo Kitty en entrevista con ABC Nightline.

Con una gran admiración a la protagonista de Los Juegos del Hambre, esta mujer es entrenadora de perros y madre de una niña.

¿Tres Brad Pitt?

¿Por qué no parecerse a uno de los hombres más guapos del mundo?

Los gemelos Matt y Mike Schlepp han causado revuelo al invertir alrededor de 15 mil dólares en cirugía estética con el objetivo de parecerse al famoso actor Brad Pitt.

Mike se sometió a una cirugía de nariz y recibió implantes en las mejillas, mandíbula y mentón; mientras que Matt optó por una operación de nariz y un implante de mentón. En conjunto, los hermanos se sometieron a la colocación de 41 carillas de porcelana para lograr una transformación aún más completa.

"Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a conseguir más chicas", dijo Matt al programa de MTV, I Want A Famous Face.

Transformación para emular a Melania Trump

Gastando alrededor de 65 mil dólares, Claudia Sierra buscó parecerse a la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

A través de procedimientos estéticos, como lifting de ojos, injertos de grasa en mejillas, rinoplastia, implantes mamarios, una abdominoplastia, liposucción en los muslos y levantamiento de glúteos, Sierra transformó su apariencia para replicar la elegancia y la sofisticación asociadas con la esposa de Donald Trump.

"Creo que todo el mundo me ve como una mocosa que va a gastar 65 mil dólares. Pero déjame decirte que necesitaba invertir en mí misma", aseveró Sierra a AOL Lifestyle.

La mujer radicada en Texas también se puso extensiones de cabello e incluso hizo una renovación de vestuario.

Hermano gemelo de Elvis Presley

Jesse Garon, el doble de Elvis Presley, se dio a conocer en I Want a Famous Face, donde buscó aprovechar las cirugías que le ofrecían para asemejarse al "Rey del Rock & Roll".

Implantes de labios, implantes de mentón, botox y una exfoliación facial química, Garon no solo logró su objetivo de parecerse a Elvis, sino que también alcanzó reconocimiento en Las Vegas.

"Desde que tenía 13 años, Elvis era el único tipo de música que creía que existía", dijo Garon en entrevista a The Drive.

Ahora, actúa en varios espectáculos de la ciudad del juego, transportando a la audiencia a través de las décadas de los años 50, 60 y 70.

De David a Victoria Beckham

¡Un gran fan de los Beckham! Jack Johnson, un joven de California, se hizo conocido por sus esfuerzos para parecerse a David Beckham, aunque ahora busca transformarse en Victoria.

Luego de sufrir un coma por inhalación de humo, Jack decidió hacerse varios cambios para parecerse al ex futbolista, sometiéndose a cirugía de nariz, carillas dentales, rellenos de labios y mejillas, bótox, inyecciones de bronceado y mucho más, con un costo aproximado de 33 mil dólares.

"No tengo ningún problema con mi apariencia, pero sólo quiero ser un doble de David Beckham, la primera persona en Gran Bretaña que se parece exactamente a una celebridad a través del trabajo realizado", dijo en entrevista con Daily Mail.

Ahora, además de anunciarse como mujer transgénero, buscará realizarse una transición completa para parecerse a la diseñadora de modas, incluyendo una operación de senos y un estiramiento facial, con un costo estimado de 19 mil dólares.

El encanto de Ricky Martin

Fran Mariano, un argentino de 33 años, ha caído en una espiral peligrosa tras someterse a más de 30 cirugías estéticas con el anhelo de parecerse a Ricky Martin.

Tras participar en el programa "Cuestión de Peso", donde logró perder tallas significativamente, Fran comenzó a tener una obsesión por emular al cantante puertorriqueño. Se sometió a operaciones en el mentón, modificaciones en los pómulos, varias en la nariz, lifting en el cuello, liposucción en la papada, intervenciones en el tórax, aumento de glúteos, por mencionar algunas.

Su sueño se vio truncado cuando cayó en manos del polémico cirujano Aníbal Lotocki, quien le aplicó aceite de motocicleta en el rostro, ocasionándole severos problemas de salud.

"No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento el mentón. Cuando tomo champán a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca", dijo en entrevista.

Ken y Barbie de la Vida Real

Hace unos ayeres, Rodrigo Alves era conocido como el Ken Humano; no obstante, se dio cuenta que se sentía identificado como mujer, convirtiéndose ahora en Barbie.

Para su transformación en Ken, se sometió a cerca de 70 operaciones, incluyendo abdomen marcado falso y músculos falsos, para lograr una apariencia similar a la del muñeco.

Ahora, siendo una mujer transgénero, de nombre Jessica, se ha puesto implantes, se eliminó el abdomen falso, se hizo retoques en el trasero y además se colocó extensiones rubias.

"Soy conocido como Ken pero dentro siempre me he sentido como Barbie", dijo Jessica en entrevista con Daily Star.