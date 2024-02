Entrevista causa cólera a fans

Por presunto amante de Selena Quintanilla, no la dejan descansar en paz.

Ciudad de México

Tras revivir que Selena Quintanilla tuvo un amante, diversos internautas mostraron enojo contra la comunicadora María Celeste Arrarás, por el hecho de sacar "raja" del presunto amorío, sin que la cantante pueda defenderse.

El tema de la vida de "La Reina del Tex-Mex" cobró notoriedad, luego de que este fin de semana se estrenara el documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", donde la asesina de la intérprete, Yolanda Saldívar, contó su verdad sobre la forma de morir de la estrella.

Así, la periodista fue invitada al especial televisivo "Los secretos de Selena y Yolanda". Como experta en el tema, revivió el supuesto romance con el cirujano plástico brasileño Ricardo Martínez, cuando aún estaba casada con el músico Chris Pérez Martínez.

Los comentarios que llegaron al programa fueron encontrados y algunos de ellos recriminaron que se sacara a la luz, tantos años después, un asunto tan íntimo.

"Dejen en paz la memoria de Selena", "Selena no se puede defender de tantas mentiras", "No hay respeto ni por los difuntos", "Ojalá la familia Quintanilla tome acciones legales", "No creo nada de eso", "Totalmente innecesaria la entrevista", escribieron a la producción.