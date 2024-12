¡Disfrutan las fiestas!

"Soy norteño, regio, obviamente para mí es el pavo relleno, de cajón, pero había varias cosas que si no están no me sabe a Navidad: el espagueti verde que hace una de mis tías y los dulces de leche quemada que nos regalan mis tíos. Si no los tengo en la mano no me sabe a Navidad, porque es el regalo que nos dan desde que soy niño; era una cosa grande".