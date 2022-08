Se arrepienten de sus arreglitos

El paso del tiempo en el mundo del espectáculo parece ser un tabú, sobre todo para las mujeres; es por eso que varios artistas han optado por hacerse algunos retoques.

En la era en la que varias estrellas han intentado normalizar las arrugas e imperfecciones, celebridades como Jane Fonda, Mickey Rourke y Nicole Kidman se arrepienten de haber intentado mantener su juventud, así como otras famosas que hubieran preferido no hacerlo.

JANE FONDA

La actriz y activista ha sido la última de las famosas en reconocer que se arrepiente de someterse a un tratamiento de cirugía estética.

"Me hice un estiramiento facial y paré porque no quiero verme distinta. No estoy orgullosa, en realidad, de habérmelo hecho", confesó en una entrevista a la revista Vogue.

Asimismo, instó a los jóvenes a perder el miedo a envejecer, ya que la edad no es lo importante, sino la salud.

LINDA EVANGELISTA

Una de las top models más importantes de los años 90 reveló en septiembre de 2021 que tuvo un problema con un tratamiento llamado CoolSculpting o lipoescultura, que la dejó "completamente deformada" e incapacitada para continuar con su trabajo.

La técnica elimina grasa localizada mediante la congelación de las células; en su caso, no funcionó. Pero en julio cerró esta etapa poniendo punto final a una demanda que interpuso a la empresa que la atendió.

COURTNEY COX

Cuando la intérprete de Mónica, de Friends, se dio cuenta de que experimentaba cambios debido a la edad, intentó perseguir la eterna juventud.

"No me di cuenta de que, mierda, me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndome todas esas cosas a mi cara que nunca debí hacerme", expresó en una entrevista para The Sunday Times.

Una vez retirados los implantes, se planteó compartir en sus redes el antes y el después. "Llegó un momento en el que dije: ´Tengo que parar. Esto es de locos".

MELANIE GRIFFITH

Estrella de filmes noventeros como Secretaria Ejecutiva y Lolita: Una Pasión Prohibida, reconoció en una charla con la revista Porter en 2017, que las cirugías a las que se había sometido "durante más de dos décadas" le habían cambiado completamente el rostro.

"No me di cuenta hasta que la gente comenzó a comentarlo. ´¡Dios mío, ¿qué se ha hecho?´. Aquello me dolió mucho. Fui a un médico diferente y él comenzó a disolver toda la mierda que la anterior doctora me había puesto en la cara. Por suerte, ahora me veo más normal", compartió.

CHRISSY TEIGEN

La esposa del cantante John Legend se aumentó el busto cuando tenía 20 años. Años más tarde se arrepintió y se quitó los implantes

"Fue más por una cosa de los trajes de baño, pensé: ´Si voy a posar acostada boca arriba, ¡quiero que estén bien tersos y alegres!´; pero luego tienes bebés y se llenan de leche y se desinflan, y ahora estoy jodida".

La maternidad cambió su vida, tal y como explicó en la misma entrevista con Glamour, y pensó en los riesgos de las operaciones de pecho que conllevan un cambio y actualización cada 10 años.

GWYNETH PALTROW

La única intervención de la que se arrepiente la estrella de Iron Man, de 49 años, es el bótox.

"Ya he probado un montón de cosas, me da un poco de miedo pasar por el bisturí, pero, ya sabes, pregúntame de nuevo cuando cumpla 50 años", confesó a Harper´s Bazaar cuando recién llegó a los 40 años.

"Intentaré lo que sea. Lo único que no volveré a usar es bótox, porque parecía una loca, ¡parecía (la comediante) Joan Rivers".

NICOLE KIDMAN

La ganadora del Óscar por su interpretación de Virginia Woolf en la película La Horas confesó a regañadientes que utilizó bótox en el pasado, pero no quedó contenta con el resultado.

"Nada de cirugías. Probé el bótox, desafortunadamente, pero lo dejé y ahora, por fin, puedo mover mi cara de nuevo", expresó al diario italiano La Repubblica.

Sobre sus secretos de belleza, la australiana aludió a remedios que no incluían pasar por quirófano.

"Siempre llevo protector solar, no fumo y me cuido mediante el ejercicio, estoy muy orgullosa de ello".

VICTORIA BECKHAM

En una carta abierta a su yo del pasado, publicada en la edición británica de la revista Vogue en 2017, Posh Spice daba una serie de consejos a su versión joven, entre los que se encontraba no operarse los pechos.

"Deja que tu piel respire, lleva menos maquillaje. Y probablemente debería añadir: no te toques los pechos. Todos estos años he estado en negación. Es estúpido. Un síntoma de inseguridad. Simplemente, celebra lo que tienes", escribió la diseñadora de moda.

CAMERON DÍAZ

Siempre ha abogado la actriz por la importancia de aceptar la edad. Prueba de ello es "El Libro de la Longevidad´. Vive Fuerte, Vive Mejor; El Arte de Envejecer Bien" (2016).

En sus páginas animaba a mirar la vejez de manera positiva. Sin embargo, la intérprete confesó en Entertainment Tonight, en 2014, haber probado en una ocasión el bótox, algo que no piensa repetir.

"Cambió mi cara de una manera tan extraña que pensé: ´No, no quiero esto´. Prefiero ver mi cara envejecida a una que no me pertenece en absoluto".