Protagonizarán película

En el filme, el intérprete de 55, sus hijas adolescentes Sunny y Sadie, y su esposa Jackie aparecerán en You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah acompañados de Sarah Sherman, quien debutó como actriz en el programa nocturno Saturday Night Live, y Luis Guzman, actor puertorriqueño que aparece en Punch-Drunk Love junto a Adam Sandler.

ELENCO

Según Variety, Netflix no ha confirmado quiénes interpretarán qué papeles en la comedia adolescente, la cual se encuentra en producción. Parte del elenco lo conforman Ido Mosseri, Samantha Lorraine , Dylan Hoffman (Next), Dean Scott Vazquez , Miya Cech , Dylan Dash , Millie Thorpe y las actrices debutantes Zaara Kuttemperoor e Ivory Baker.

La historia de la cinta transcurre en los años 2000 y sigue al personaje Stacey Friedman, quien se prepara para celebrar uno de los eventos más importantes de su vida: su bat mitzvah. Antes del gran día, esta enloquece después de ver a su mejor amiga Lydia Katz besándose con su amor platónico, Andy Goldfarb. La traición hace que Stacey exalte y grite "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah".

LA DIRECCIÓN

Sammi Cohen, mejor conocida por dirigir la película para adultos jóvenes Crush, protagonizada por Rowan Blanchard, dirige el nuevo proyecto de Netlix, basado en un guion de Alison Peck (Work It).

Adam Sandler también colabora en la producción de la película junto al productor ejecutivo de Happy Madison, Tim Herlihy.

LO MÁS RECIENTE

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah es el proyecto más reciente de la asociación de Netflix con Sandler y su productora Happy Madison. El acuerdo se extendió en 2020 para hacer cuatro películas.