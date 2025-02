Muere ícono del soul y el R&B

Roberta Flack, la veterana e icónica cantante de soul y R&B ganadora de un Grammy, famosa por canciones como "Killing Me Softly with His Song", murió ayer lunes a los 88 años, rodeada de sus seres queridos.

De acuerdo con TMZ y Daily Mail, Elaine Schock, representante de Flack, fue quien confirmó la muerte de la cantante a través de un comunicado de prensa. "Roberta rompió límites y récords. También fue una educadora orgullosa", señaló Schock.

Y aunque la causa oficial de su muerte no fue revelada, en 2022 a Flack le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, perdiendo su capacidad para cantar e incluso de hablar.

Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack comenzó a tocar el piano clásico cuando era adolescente y recibió una beca para la Universidad Howard. Tras la muerte de su padre, Roberta dejó la escuela y comenzó una carrera como docente.

SUS INICIOS

Con el tiempo, empezó a cantar en pequeños clubes y bares de Washington, D.C. y pronto firmó con Atlantic Records, que lanzó su primer álbum, First Take, en 1969.

El primer éxito de Flack, grabado con su amigo de la Universidad Howard, Donny Hathaway, fue una versión de "You´ve Got a Friend", de Carole King en 1971.

Pero el gran éxito de Flack llegó al año siguiente, luego de que Clint Eastwood utilizara su versión de "The First Time Ever I Saw Your Face", del cantante de folk británico Ewan MacColl, en su película Play Misty for Me.

Este tema alcanzó el número uno en las listas de éxitos pop y lanzó la carrera de Flack al estrellato. Durante años, la particular voz de la intérprete, pionera del género "Quiet Storm R&B", fue una constante en las estaciones de radio de EU.

MÁXIMOS LOGROS

Su versión de "Killing Me Softly with His Song", uno de sus máximos logros, llegó al número uno en 1973, al igual que "Feel Like Makin´ Love", al año siguiente. Además, con Hathaway grabó algunos de los duetos de R&B más queridos de la época.

Tras darse un descanso en la industria, Flack retomó su carrera a inicios de los ochenta, llegando al Top 40 nuevamente con un dueto, "Tonight, I Celebrate My Love", con Peabo Bryson.

A lo largo de su carrera, Roberta ganó cuatro premios Grammy junto con galardón a la trayectoria en 2020. En 1999, fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.