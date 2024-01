Fallece Peter Crombie, actor de 'Seinfeld', a los 71 años

CIUDAD DE MÉXICO .-El actor Peter Crombie, conocido por su participación en Seinfeld, falleció a los 71 años, informó su ex esposa, Nadine Kijner.

"Gracias por tantos recuerdos maravillosos y por ser tan buen hombre. Vuela libre hacia la fuente ilimitada de luz, Peter", escribió a través de redes sociales.

Crombie murió a causa de una enfermedad que rápidamente le quitó la vida, afirmó Kijner al medio internacional TMZ, sin dar más detalles.

"Que tus padres y Oliver te reciban con amor. Mucha gente te amaba porque eras un alma amable, generosa, solidaria y creativa", agregó en el mensaje.

En Seinfeld, Peter Crombie actuó como "Crazy" Joe Davola, personaje que aterrorizaba y amenazaba a Jerry durante la trama que abarcó cinco episodios.

El histrión también participó en programas como Perfect Strangers, American Playhouse, Law & Order, Star Trek: Deep Space Nine y La Casa de Frankenstein.

En el cine, formó parte de películas como Born on the Fourth of July, Natural Born Killers, Seven, entre otras.