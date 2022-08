Fallece Olivia Newton-John, actriz de la película 'Vaselina'

La también escritora y productora murió en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos. Olivia había estado luchado contra el cáncer de mama durante más de 30 años.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer", se informó en la cuenta oficial de la actriz.

A la cantante de "Physical" le sobreviven su esposo durante 14 años, John Easterling, y su hija, Chloe Lattanzi, de 36. Hasta ahora no se ha revelado una causa específica de su muerte.

"Después de un viaje de 30 años contra el cáncer, Olivia perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico", señaló una fuente cercana a la actriz al portal de noticias TMZ.

Una carrera legendaria

Olivia Newton-John nació en Inglaterra en 1948, antes de mudarse a Australia a los 14 años. Comenzó a cantar a fines de la década de los 60 y, finalmente, lanzó su primer álbum en solitario, If Not for You, en 1971, con el sencillo principal escrito originalmente por Bob Dylan y grabado por George Harrison.

Dicha canción alcanzó el primer puesto en la lista de popularidad en Estados Unidos y el número 25 en las listas de éxitos pop. Sin embargo, su verdadera fama llegó hasta su participación junto a John Travolta en la exitosa película musical Vaselina, de 1978.

Fue el mayor éxito de taquilla de ese año, con el dueto de Olivia con Travolta, "You're the One That I Want", encabezando las listas de éxitos pop, y "Summer Nights" alcanzando el número 5. La gran balada en solitario de Olivia, "Hopelessly Devoted To You", se coló en el tercer puesto.