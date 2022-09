Fallece John Hartman, baterista de The Doobie Brothers

"John era un espíritu salvaje, gran baterista y showman durante su tiempo en The Doobies. ¡También fue un amigo cercano durante muchos años y una parte intrincada de la personalidad de la banda!

"Enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos en este momento difícil. Descansa en paz John", escribió la agrupación a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte

The Doobie Brothers se formó en San José, California, en 1970, y comenzó con el encuentro entre John Hartman y el cantautor Tom Johnston, según Deadline.

Hartman formó parte de la banda entre 1970 y 1979, época donde lanzaron varios éxitos como "China Grove", " Listen To The Music", "Jesus Is Just Alright", "Black Water" y "Takin' It To The Streets". Posteriormente, volvió para un álbum de reunión en 1989 y continuó hasta 1992.