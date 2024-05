Muere el compositor Jan A. P. Kaczmarek a los 71 años

CIUDAD DE MÉXICO.-El compositor polaco Jan A. P. Kaczmarek murió este martes en Cracovia a la edad de 71 años, anunció la Fundación Polaca de Música.

Kaczmarek padecía de atrofia sistémica múltiple (AMS) en los últimos años, según Variety.

Dejó un legado impresionante en la música para cine y televisión, con más de 50 bandas sonoras en su carrera. Entre sus obras más destacadas se encuentran Finding Neverland, Unfaithful, Bliss, Aimee and Jaguar, The Visitor y Get Low.

Nacido en 1953 en Konin, Polonia, Jan Andrzej Paweł Kaczmarek inicialmente se formó como abogado, pero optó por una carrera en la música.

Fundó su propio conjunto, la Orquesta del Octavo Día, y ganó reconocimiento en Europa durante las décadas de 1970 y 1980; posteriormente, se estableció en Estados Unidos en 1989, donde continuó su carrera componiendo música para teatro y cine.

Su música para Finding Neverland conmovió a millones de espectadores y le valió el premio Óscar, así como nominaciones al BAFTA y al Globo de Oro.

"La inocencia es la clave de esta película, y mi música se presenta de una manera muy diferente a cualquier otra. Fue como una introspección en el mundo de los niños. Quería que la inocencia fuera el alma misma de la partitura", dijo en su discurso.

Kaczmarek también se destacó como defensor de la cultura polaca en el extranjero. Recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluida la Cruz de Caballero de Polonia en 2015 y un premio a la trayectoria de la Academia de Cine Polaca en 2023.