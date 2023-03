Muere el comediante y estrella de televisión británico Paul O'Grady a los 67 años

HOMENAJE

La reina consorte de Gran Bretaña, que trabajó con O'Grady para apoyar organizaciones benéficas de animales, rindió homenaje a un artista que surgió de la escena de la comedia gay alternativa y se convirtió en un tesoro nacional.

El socio de O'Grady, Andre Portasio, dijo que murió "inesperadamente pero en paz" el martes por la noche.

"Sus seres queridos, amigos, familiares, animales y todos aquellos que disfrutaron de su humor, ingenio y compasión lo extrañarán mucho", dijo Portasio en un comunicado.

Nacido en Birkenhead, cerca de Liverpool, en 1955, O'Grady trabajaba como cuidador de las autoridades locales cuando comenzó a actuar como Savage, una drag queen de Liverpool de lengua agria.

Savage se convirtió en un elemento fijo como presentador de stand-up y de espectáculos de talentos en Royal Vauxhall Tavern de Londres, un lugar gay emblemático. O'Grady usó su plataforma para hablar sobre los derechos LGBT en el punto álgido de la crisis del SIDA, un momento en que el gobierno conservador de la primera ministra Margaret Thatcher estaba aprobando leyes contra los homosexuales.

Lily Savage se mudó a la televisión en la década de 1990, incluida una temporada como anfitriona del programa de entrevistas "The Lily Savage Show".

Más tarde, como Paul O'Grady, presentó programas de entrevistas y juegos, incluidos "The Paul O'Grady Show", "Blind Date" y "Blankety Blank", así como un programa de larga duración en la radio de la BBC.

Amante de los animales, también presentó "For the Love of Dogs", que describía el trabajo de Battersea Dogs and Cats Home, una organización benéfica de rescate de animales. Camilla, la reina consorte, fue invitada al programa el año pasado.