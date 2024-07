Adiós a un grande de EU

Bob Newhart , el inexpresivo contador que se volvió comediante hasta convertirse en una de las estrellas más populares de la televisión de su época luego de alcanzar el éxito con un álbum de comedia clásica, ha muerto a los 94 años.

Jerry Digney, publicista de Newhart, señaló que el actor falleció el jueves en Los Ángeles después de una serie de breves padecimientos.

Newhart, mejor recordado por su papel en dos exitosos programas de televisión en las décadas de 1970 y 1980 que llevaban su nombre, dio inicio a su carrera como comediante en centros nocturnos a finales de la década de 1950. Atrajo fama a nivel nacional cuando su rutina quedó grabada en vinilo en 1960 con el título de "The Button-Down Mind of Bob Newhart", con el cual ganó un Grammy por disco del año.

ÚNICO

Si bien otros comediantes de su época, como Lenny Bruce, Mort Sahl, Alan King, y Mike Nichols y Elaine May, solían sacar risas con sus ataques agresivos contra las costumbres modernas, Newhart era la excepción. Su enfoque era moderno, pero rara vez levantaba la voz por encima de apenas un susurro. Su única utilería era un teléfono, el cual usaba para hacer como si sostuviera una conversación con alguien del otro lado de la línea.

EN CINE

A lo largo de su carrera apareció en varias películas, generalmente en papeles cómicos, incluidas "Catch 22", "In and Out", "Legally Blonde 2" y "Elf", donde interpretó al diminuto padre que adoptó a Will Ferrell. Su trabajo más reciente incluye apariciones en "Horrible Bosses" y en las series de televisión "The Librarians", "The Big Bang Theory" y "Young Sheldon".

Newhart se casó con Virginia Quinn, a quien sus amigos conocían como Ginny, en 1964 y permanecieron juntos hasta que ella falleció en 2023. Tuvieron cuatro hijos: Robert, Timothy, Jennifer y Courtney. Newhart era un invitado frecuente de Johnny Carson y le gustaba molestarlo por sus tres divorcios, diciendo que al menos algunos comediantes tenían matrimonios largos.