Facundo pide perdón a Ninel Conde en 'La Casa de los Famosos 2025'

El mundo es muy pequeño y en el medio artístico mucho más, porque en cualquier momento a la gente le toca trabajar junta tarde o temprano, como le sucedió a Ninel Conde y Facundo, quienes en el pasado tuvieron una pelea vía X (antes Twitter) y ahora que entraron a "La Casa de los Famoso 2025" tuvieron que hablar de ello.

Los integrantes del Cuarto Día se encontraban charlando la noche de ayer, cuando de pronto Ninel le dijo a Facundo que por el momento no tenía mayor queja de él, excepto que ronca, pero que se estaba llevando una grata sorpresa con él porque hasta el momento lo consideraba "buena bestia", entonces el conductor le preguntó que si se acordaba del pleito que tuvieron en Twitter.

"Fíjate que me quise acordar, pero no me acuerdo", el respondió la llamada "Bombón Asesino".

Entonces Facundo les explicó que en 2011 estaba rondando en las redes el mito de que Ninel había confundido tsunami con surimi, pero no hay prueba de que eso haya sucedido, pero casualmente coincidió la muerte del cantante Facundo Cabral con ese suceso y a él se le hizo muy fácil hacerle una broma a la también actriz, sin conocerla, haciendo lujo de su humor ácido.

"Puse un Twitter que decía: ´Muchas gracias Ninel Conde por las flores que mandaste a mi casa, pero yo no soy el que se murió´".

Así que Ninel no tardó en contestar dicho mensaje, en el cual le explicaba que no sabía de qué le hablaba, rematando con una advertencia: "deja de hacerte el chistoso o te van a ir a saludar de parte de Juan Zepeda (su entonces esposo), ya estuvo suave".

"Qué perra me ví", respondió Ninel, no sin antes señalar que Facundo le había hecho "bullying", aunque eran otros tiempos y otra ideología, además de que el conductor era muy joven, a lo que él le dio la razón explicando que cuando estaba aburrido publicaba puras tonterías en esa red social.

"Yo la pasé muy mal con ese tema, me hicieron 'bullying'. Fue la primera vez que me ´funaron´ masivamente en Twitter, sin deberla ni temerla, y luego el otro haciendo su ca... pues claro que me ardió", expresó Conde y en ese momento Facundo se hinco para pedirle perdón.

La intérprete comentó que con el tiempo entendió que enganchó y que mejor se hubiera divertido, pero que eso era una actitud que sólo con el tiempo se aprende.