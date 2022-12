Sus facetas desconocidas

Su legado abarca desde películas hasta libros donde habla de su método de lucha, murió en 1963, a los 32 años, debido a un derrame cerebral, el pasado 27 de noviembre, sería su cumpleaños número 82, por ellos aquí enlistamos las 5 facetas más curiosas de Lee-Jun Fan, mejor conocido como Bruce Lee.

FILÓSOFO

Se graduó como filósofo. Antes de convertirse en experto, Lee hizo una carrera en filosofía en la Universidad de Washington, que incluso presumía que era parte de su método. El artista argumentaba que sus movimientos eran reflejo de sus ideas filosóficas, y cada golpe era como una metáfora de lo que estaba en sus pensamientos.

También era filósofo.

BAILARÍN

Era un gran Bailarín. Para canalizar su actitud, que en un principio parecía problemática, sus padres inscribieron a Bruce en escuelas de todo tipo, practicó boxeo, esgrima, Wing Chun y en algún momento también entró a clases de baile, lo que lo encaminó a una línea personal más artística y de entretenimiento, convirtiéndose poco tiempo después en campeón de Cha cha cha.

Su faceta de bailarín.

GOLPEADOR DE EXTRAS

Golpeador de extras. Su fama como peleador era tan increíble que muchas veces se argumentó sobre la falsedad gráfica que exageraba las habilidades del artista marcial. Constantemente era retado por los extras que llegaron a ser hasta 400 en una misma producción ("Operación Dragón"), con quienes siempre utilizaba la misma técnica: los dejaba dar los primeros equívocos pasos para después efectuar un par de golpes certeros con los que bloqueaba o hacía sangrar a su contrincante, asegurándose de que habían entendido la lección.

Gustaba de golpear extras

UN HÉROE

Fue reconocido como un héroe. En el año 1999 la revista "The Time" hizo un recuento de las 100 personas más influyentes del siglo, incluyendo a Bruce Lee en la categoría de héroes e iconos, consolidando así, 26 años después de su muerte, la figura del karateca, quien compartió espacio con leyendas como la princesa Diana de Gales y el Che Guevara.

Un icono, era un peleador increíble.

MOTIVOS DE SU DECESO

Su muerte es objeto de estudio. La muerte de Lee causó conmoción entre sus seguidores que albergaron dudas sobre la causa del derrame cerebral que le sucedió. Fue años después, en 1998 que su viuda Linda Lee Cadwell dijo a través de un comunicado que este hecho había sido provocado después de una reacción a un componente del medicamento "Equagesic", que Lee tomaba para el dolor de cabeza y que fue retirado del mercado tiempo después. "Bruce (meprobamato) murió de un edema cerebral causado por hipersensibilidad a un ingrediente de un medicamento de prescripción llamado Equagesic", explicó Linda.

Sin embargo, a la fecha se siguen investigando científicamente las causas de la muerte de este icono, siendo uno de los últimos estudios el que argumenta que Bruce tenía un problema en los riñones que no le permitía procesar el exceso de agua que bebía. "Disfunción renal: la incapacidad de excretar suficiente agua para mantener la homeostasis del agua", dice la investigación titulada "Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis", publicada en el Clinikal sidney Journal.