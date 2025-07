¡Tiene cola que le pisen!

L a polémica entre Fabiola Martínez y Alex Montiel se avivó luego de que la conductora posteara un video en YouTube en donde desmiente al influencer también conocido como "El Escorpión Dorado".

Luego de que el youtuber subiera un clip a sus redes sociales en donde asegura que sólo la había visto 4 veces, la regia respondió con todo y pruebas.

Todo empezó cuando a finales de 2023 circuló un video donde ambos se veían en actitud amorosa durante un concierto de Peso Pluma; tras esto él salió a reafirmar su matrimonio con Dana Arizu y negar que había sido infiel.

Aunque Faby tiene una versión diferente, pues hasta mostró audios y, eso sí, dejó en claro que deje en paz a sus amigos, como Óscar Burgos, a quien Alex le echó la culpa de tergiversar las cosas.

"No frenes a tus amigos ni a las celebridades, esto es entre tú y yo", dijo.

Y la conductora compartió que incluso sus hijas lo conocieron y convivieron con él, algo que le molesta y le duele.

"Me minimizaste y no me tomaste en cuenta. Está bien, yo tomé decisiones desde el corazón. pero lo que no acepto es que estés minimizando lo que pasó con mis hijas", expresó.

La regiomontana incluso mostró fotos en donde ellos están juntos, casi besándose en la boca, una sesión de fotos que hicieron en Nueva York.