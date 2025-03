Revela que ha vivido en su coche por 3 años

La exvocalista principal de En Vogue, Dawn Robinson, reveló que ha estado viviendo en su automóvil durante los últimos tres años, luego de una experiencia complicada viviendo con sus padres en 2020.

En un video subido a YouTube, Robinson, de 58 años, explicó que la “ira” de su madre fue un factor crucial para que decidiera abandonar el hogar familiar y mudarse a su coche.

“Eso fue maravilloso hasta que dejó de serlo. Quiero mucho a mi mamá, pero se enojó mucho, se desquitaba conmigo. Yo era su blanco constante y pensaba: No puedo con esto”, explicó.

La intérprete de “Free Your Mind” recordó que uno de sus managers le propuso regresar a Los Ángeles y, al llegar, su manager le ofreció alojamiento, pero la situación no fue tan buena como había anticipado, ya que no había espacio disponible para ella.

“Cuando llegué a su casa, en realidad no tenía habitación para mí”, recordó

SENSACIÓN DE LIBERTAD

La situación llevó a Robinson a hospedarse en un hotel por una noche, que finalmente se alargó a ocho meses, y fue durante ese periodo que Robinson comenzó a investigar sobre la vida en un automóvil.

“Me encantó lo que vi. Pensé: ¡Guau, puedo con esto!, ¡puedo con esto!”, dijo.

Aunque su situación pueda parecer inusual para muchos, la cantante aseguró que le ha dado una sensación de libertad.

“Sentí: ‘¡Guau, qué diferente es esto!’ Me sentí como si estuviera de campamento”, compartió, destacando que tiene una membresía en el gimnasio que le permite acceder a las duchas.

Robinson también abordó su relación tensa con su familia, mencionando que se encuentra distanciada de sus dos hermanos y de su “suegra para siempre”.

Y a pesar de las dificultades, la cantante dijo que no se arrepiente de su situación actual, revelando que muchas celebridades también optan por vivir en sus autos.