Acusa Kanye West a las Kardashian de alejarlo de sus hijos

Kanye West explotó este fin de semana en sus redes sociales contra su ex esposa Kim Kardashian, acusándola a ella y su familia de alejarlo de los cuatro hijos que comparte con la socialité y modelo.

De acuerdo con el portal Page Six, el rapero, de 47 años, compartió una captura de pantalla de una supuesta conversación por mensaje de texto entre él y Kim, de 44 años, fechada este 15 de marzo, en una publicación posteriormente eliminada en X.

Ambos hablaban sobre la marca registrada del nombre de su hija mayor, North West, y sobre cómo Kim supuestamente no quería que la niña apareciera en una de las nuevas canciones de Kanye con el rapero Sean "Diddy" Combs, actualmente en prisión.

"No volveré a hablar contigo", escribió West en dichos mensajes, mientras que Kim le respondió: "Te pregunté en ese momento si podía registrar su nombre. Dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, será suyo. Así que detente. Envié documentos para que no apareciera en la canción de Diddy. Para protegerla. ¡Una persona tiene que registrar las marcas! Acordamos cuando nacieron que yo obtendría los nombres y marcas de todos nuestros hijos. Así que nadie más los tomaría".

"Modifícalo o voy a la guerra", le respondió Kanye. "Y ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas. Tendrás que matarme".

Horas después, el rapero, que en los últimos meses ha enfrentado varias controversias que le han costado trabajo, y hasta un posible divorcio de su actual esposa, Bianca Censori, continuó con su diatriba y criticó duramente a toda la familia Kardashian.

"No quiero solo 'ver' a mis hijos. Necesito criarlos. Necesito dar mi opinión sobre a qué escuela van, quiénes son sus amigos y en qué casas duermen, hasta que mis hijas usen labial y perfume. Todos estos derechos me han sido quitados por la mafia Kardashian y Disney (productores del reality de la socialités), y sus instintos extensivos para usar a los niños negros, criados selectivamente, como plataformas para influenciar a la gente negra", escribió Kanye.

"Solo ver a mis hijos es como una visita. Es como si estuviese en prisión viendo a mis hijos. Me da igual si vivo o muero, si estoy en la cárcel o libre, y sobre todo me da igual lo que digan estos famosos que son esclavos de los judíos".

Sin embargo, la petición de Kim Kardashian de que North, de 11 años, no apareciera en la canción de Kanye y Diddy, fue ignorada, pues este sábado el rapero publicó la canción completa en sus redes.

La rola, titulada "Lonely Roads Still Go to Sunshine", presenta el ritmo característico de West con sintetizador, y comienza con lo que aparentemente es una conversación telefónica entre West y Combs, hablando desde prisión.