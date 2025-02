Explora violencia en Reino Unido

Idris Elba conoce los riesgos que entrañan las calles y llevar una vida criminal, pues según su experiencia, cuando era joven varios de sus amigos solían unirse a pandillas, pero él encontró en la actuación una forma de salvación.

"Alguien muy cercano a mí, que todavía está vivo, pasó por eso. Ahora, ambos somos hombres de 52 años y él me dice: ´Estás haciendo lo correcto´, pero no tiene tantas esperanzas ni es tan optimista como yo respecto de que esta sea una crisis que podamos abordar", reflexionó el protagonista de filmes como "Beasts of No Nation" y "Érase una Vez un Genio".

El histrión británico hizo esta declaración en un adelanto del documental "Idris Elba: A Year Of Knife Crime", de la BBC, en el que la estrella pasó 12 meses explorando la realidad de la crisis de los delitos cometidos con cuchillos en Reino Unido.

SIN FECHA DE ESTRENO

Para el programa, de una hora de duración, y el cual aún no tiene fecha de estreno, Elba visitó la Institución Feltham, destinada a jóvenes delincuentes, y entrevistó a varios internos que fueron arrastrados a la violencia de las calles.

"Estos chicos no son grandes ni dan miedo en la forma en que se retratan: bandas, pasamontañas, chaquetas negras... Simplemente parecía que estaban encerrados allí y a nadie les importaba", contó el actor.

"Por supuesto, están siendo cuidados allí, pero cuando fuimos nos sentimos como: ´wow, les acabamos de dar la espalda´, porque esperamos que salgan de allí amados y listos para volver a la sociedad. Fue muy aleccionador y triste para mí".

En el programa, Elba también se reúne con el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer, quien prometió que su partido se comprometería a reducir a la mitad los delitos con arma blanca si fuera elegido.

De acuerdo con la BBC, el artista también habla con el Rey Carlos III, con quien discutió soluciones al problema con algunos de los jóvenes más afectados por la violencia juvenil.