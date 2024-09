LCDLFM: "Potro" aclara su ausencia en reencuentro de team Tierra

El viernes 27 de septiembre, Gala Montes, Karime Pindter, Mario Bezares y Arath de la Torre quedaron sorprendidos con la visita de algunos miembros del Team Tierra, todos eliminados de "La casa de los famosos México". Sin embargo, además de la ausencia de Adrián Marcelo, la notoria falta de Luis, "Potro", Caballero provocó que varios integrantes del Cuarto Mar especularan sobre las razones de su inasistencia.

Después de que Mariana Echeverría, Shanik, Gomita, Sian, Sabine, Ricardo, Agustín y Nicola Porcella, concursante de la primera temporada, disfrutaran junto a ellos de una presentación de Río Roma, Gala, Karime y Mario coincidieron en que fue una excelente manera de cerrar la temporada, ya que el ambiente se sintió en paz

Por su parte, el influencer, quien llevó la batuta de la discusión, fue apoyado por sus demás compañeros de equipo (team Tierra), guardando silencio mientras ejercía violencia psicológica. Foto: Universo Reality

"Fueron siete de los que sacamos, nada más faltó uno, el otro se fue", comentó Mario.

"Y tú por qué crees que no vino?", preguntó Karime sobre "Potro".

"Por ardilla, ¿tú crees que te iba a ver?", dijo Mayito.

Gala expresó su incredulidad ante la idea de que Potro no hubiera asistido por ese motivo, recordando la estrecha relación que había mantenido con Karime en el pasado.

"Al final, pin... ardilla, le cala, qué feo, tanto que compartieron", expresó.

"Hociconeo cañón", añadió Mario, recordando que dentro de la casa, Potro había presumido que en una nominación contra él, sin duda ganaría.

"Estuvo muy cagdo que te chin** todo el día y se fue", comentó Arath.

¿Potro no acudió al reencuentro por estar "ardido"?

El exAcapulco Shore salió a aclarar los motivos de su ausencia en el reencuentro de "La casa de los famosos", explicando que fueron problemas médicos los que le impidieron asistir.

A través de una publicación en Instagram, "Potro" Caballero escribió: "Desde el martes empecé a tener fiebre, tos y complicación al respirar... al hacerme pruebas de COVID e influenza (ambas negativas), fui a una valoración médica en el hospital, donde me dijeron que tenía bronquitis. Me recomendaron reposo absoluto en mi domicilio y es por eso que no me vieron en´LCDLF el día de ayer ni en 'Vivalavi'".

En su mensaje, el tercer eliminado confirmó su presencia en la gran final: ""os vemos el domingo", concluyó.

El ganador que será anunciado este 29 de septiembre ganará 4 millones de pesos.