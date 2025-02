Le llueven críticas: Enfrenta polémica

Leticia Calderón tiene claro que la independencia de su hijo no sólo implica tener su propio espacio, sino también vivir diversas experiencias. A lo largo de los años ha demostrado su interés en que Luciano, quien padece una discapacidad, aprenda a desenvolverse por sí mismo. Primero, ayudándolo a comprar su propio departamento y, más recientemente, permitiéndole cumplir algunos de sus deseos, incluso aquellos que han generado controversia, como su visita a un table dance junto a ella.

Hace unos días, la actriz contó a la prensa que asistir a un club nocturno era un anhelo de su hijo menor, por lo que decidió hacerlo realidad.

LE COQUETEAN

Contenta con la experiencia, Calderón comentó en un encuentro con medios: "La pasamos sensacional. Nos dieron una buena mesa, las chicas bailaron muy hermosas".

También señaló que Luciano no pasó desapercibido para algunas bailarinas: "Dos o tres le coquetearon, voltearon a verlo", y expresó su orgullo al ver que su hijo se comportó como todo un caballero con ellas.

Además, compartió que el joven disfrutó tanto la experiencia, que incluso le pidió regresar, pero acompañado nuevamente por ella.

La actriz recibió diversas críticas por su decisión y ahora está enfrentando la polémica.

En una entrevista con De Primera Mano, Calderón se pronunció al respecto: "Yo sé que mucha gente me ha criticado... pero, pues, qué pena, porque estar con mi hijo en estos momentos, la verdad, es que me hace sentir muy bonito, en el sentido de que él prefirió que fuera yo, que estuviera con él".

CONTENTA LO ACOMPAÑA

Reiteró que, así como lo lleva al doctor, al cine o a fiestas, acompañarlo a un lugar de este tipo también la hizo sentir contenta.

Añadió que siempre ha sido abierta con sus hijos y no teme abordar temas de adultos, como la sexualidad y la protección en las relaciones íntimas.

"Tienen todo el derecho de explorar su sexualidad y conocer su cuerpo", afirmó.

Las declaraciones de la actriz desataron un intenso debate en redes. Algunos usuarios la acusaron de fomentar una visión cosificadora del cuerpo femenino y señalaron que la discapacidad de su hijo no justifica recurrir a la explotación sexual.

Mujeres expresaron su postura en X con mensajes como: "Tener discapacidad no da derecho a recurrir a la explotación sexual; vivir una vida sexual activa no es pagar por tener acceso al cuerpo de las mujeres. Raro que las mujeres con Síndrome de Down no lo hacen. Madres y/o padres explicando a sus hijos la vida sexual no es enseñarles que el cuerpo de las mujeres es un pedazo de carne a su disposición", y "Su derecho a tener vida sexual no puede pasar por encima del derecho de las mujeres a no ser explotadas sexualmente. Que su madre lo lleve es vergonzoso".

PROVOCA DEBATE

