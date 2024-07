Feliz visita El Museo de Louvre

La cantante, Céline Dion, compartió parte de las experiencias, incluyendo una visita al Museo de Louvre, que ha estado disfrutando en París, donde ha avivado rumores sobre su posible regreso a los escenarios durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

En un par de posteos en su cuenta de X, la intérprete de "Because You Loved Me" adjuntó algunas fotografías de su paso por la capital francesa y agradeció la experiencia que le ofrecieron en la locación.

"Cada vez que regreso a París recuerdo que aún queda mucha belleza y alegría por experimentar en el mundo. ¡Me encanta París y estoy muy feliz de volver! ¡Gracias a nuestros maravillosos amigos del Louvre!", escribió la cantante.

Su aparición en el destino del momento, debido a los Olímpicos, ha generado amplia expectativa en redes sociales sobre su regreso.

Este martes, la ministra interina de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, confirmó la presencia de estrellas importantes de la música durante el evento que se llevará a cabo el próximo 26 de julio, al ser interrogada sobre la participación de Dion, pero sin aclarar la participación de la famosa.

"Hay una multitud de roles posibles en una ceremonia de apertura... Les prometimos artistas muy grandes", dijo.

La ministra, también se abstuvo de hablar sobre los rumores que apuntan a Lady Gaga como parte del show que se realizará en el río Sena.