Adrián Di Monte es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México

Luego de su salida de "La casa de los famosos México", Adrián Di Monte retoma poco a poco su realidad. El actor se convirtió en el segundo eliminado del reality en una gala que rompió récord con más de 13 millones de espectadores y 11 millones de votos.

El actor confesó que formar parte de esta experiencia fue sumamente enriquecedor y, aunque está agradecido, se quedó con ganas de seguir en la competencia.

"Fue muy emocionante. Estoy agradecido de ser parte de un show tan importante", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Di Monte también habló sobre los rumores que circularon sobre su eliminación, y es que, se dijo que la producción se equivocó y quedó evidenciado cuando las cámaras captaron que intentaba volver al túnel de salida.

"Yo juraba que me iba a quedar en el programa. Fue muy confuso para mí estar en ese túnel. Cuando se abre la puerta para salir, me dicen: ´No, regrésate´. No sé si era porque la cámara no estaba lista. Estaba desorientado, pero fue una gran experiencia", relató.

Tras su salida, el actor aseguró que se siente orgulloso de la estrategia del cuarto Noche, a pesar de que no logró permanecer en la casa.

"Yo siento que jugamos bien, que se hizo lo que se tenía que hacer. Veo a mis compañeros centrados y unidos, creo que esta semana van a empezar a nominar con más fuerza al cuarto Día", señaló.

En cuanto a sus alianzas, destacó su cercanía con Abelito y Aaron, con quienes compartió gran parte de su experiencia, así como con Alexis Ayala. También agradeció el gesto de Mar Contreras, quien decidió no posicionarse en su contra en una de las galas:

"Ella me dijo que tenía que ser coherente con lo que piensa y hace. Como no había votado por mí, decidió no hacerlo. Eso fortaleció nuestra amistad y compañerismo en la competencia".

A pesar de la eliminación, Adrián Di Monte mantiene un mensaje positivo para sus seguidores y para quienes no lo apoyaron dentro del reality.

"Lo importante es que apoyaran al proyecto. Para eso nos contrataron, no para que apoyaran a uno en particular. Los que me apoyaron a mí, que sigan apoyando al team Noche. Al final del día todos los fandoms están apoyando al team Casa de los famosos, que es lo importante", dijo.

El actor confirmó que seguirá de cerca las próximas galas y que continuará respaldando a sus compañeros del cuarto Noche, tanto en redes sociales como en apariciones en vivo.

"Yo creo que el cuarto Noche ya está consolidado y después de esto vamos a seguir apoyándolos, echándoles porras. Hay que apoyarnos, eso sí", concluyó.