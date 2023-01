Cuenta experiencia con Sergio Andrade

Tras esto, la artista Geraldine Bazán contaría la ocasión en que acudió a una prueba con el cantante. Fue durante un episodio del reality show "Secretos de Villanas" donde Bazán compartió la anécdota.

"Decía ´ahora hazme una escena pidiéndome trabajo, pero eres una chica pobre que no tiene absolutamente nada; y ahora eres una niña que tiene todo, rica, fresa´. Te llevaba como al límite", explicó. Si bien le pidieron a Bazán que entrara sola a la audición, su mamá la estaba esperando afuera. "Me ponían a mí en un cuarto a esperar. Mi mamá vio que no salía en 10 minutos, tocó, entró por mí y nos fuimos; ya después se supo absolutamente todo (el escándalo)".