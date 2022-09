Exacadémico denuncia despido injustificado

Varela prestó sus servicios para el Instituto Municipal de Cultura de la capital sinaloense; sin embargo, hace unas horas el exacadémico utilizó sus redes sociales para denunciar, públicamente, a dicha institución decidió separarlo del puesto que ocupaba injustificadamente tras presentarse en la marcha a favor de la comunidad LGBT+.

Foto: Instagram.

De acuerdo con un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el cantante aseguró que desde hace algunos días un regidor del estado le pidió su cooperación para asistir a dicho evento, después de acceder y cantar junto a Toñita (también exacadémica) el titular de la dependencia para la que trabajaba le solicitó su renuncia inmediata: "Están siendo injustos conmigo. El director general de Instituto me pide que renuncie, me habla de otra contratación diferente que implicaba perder mi IMSS. Le pedí que no me metieran en asuntos políticos pero me dijo que no tenía que ver conmigo y que a todos los han corrido alguna vez", dijo.

Varela también explicó que a pesar de que no accedió a renunciar, fue dado de baja del Instituto sin recibir ninguna explicación y rompió en llanto al confesar que lo que más le pesa es no tener acceso a los servicios de salud ya que padece una enfermedad cardiaca que lo obliga a recibir un tratamiento de por vida: "Estoy diagnosticado con una aorta bivalva (una malformación congénita que dificulta el bombeo de la sangre), así nací y lo enfrentó. Según los especialistas soy posible candidato a una prótesis biomecánica y un tratamiento de por vida por lo que para mí, es muy importante tener acceso al IMSS", agregó.

Pide ayuda al público

El cantante aseguró que ya está analizando su caso con un despacho, pues desconoce si está siendo discriminado, y aunque dijo que este video no es una acusación legal contra nadie, hizo un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto; también pidió ayuda al público.

"Estamos hablando de salud y yo lo que quiero es que no se pisoteen mis derechos. No pido que me regalen nada, solo que no me dejen solo. Me siento muy mal y necesito ayuda, yo le pido a la gente que alguna vez yo he estado ahí para ustedes, apóyenme", reiteró.

Adrián finalizó su mensaje detallando que busca una resolución pacífica y que está abierto al diálogo.