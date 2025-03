Se confiesa ex de Elon Musk

La cantautora canadiense, Grimes, ex del multimillonario Elon Musk, reveló este fin de semana que hace poco le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia y autismo.

La también productora musical, de 37 años, usó us cuenta de X para darle compartir un meme sobre la "lectura excesiva" durante la infancia, que supuestamente podría predecir signos de TDAH en los niños.

"Debo decir que existe una subcultura de cuentas de ´salud mental´ que, en mi opinión, son extremadamente riesgosas para la información", escribió Grimes en su perfil oficial. "Me diagnosticaron TDAH/autismo este año y me di cuenta de que probablemente soy disléxica, por eso no puedo escribir nada sin corrector ortográfico".

"Siento que, si hubiera sabido esto de niña, habría trabajado mucho menos, habría consumido drogas y muchas de mis extrañas obsesiones y motivaciones se habrían considerado patológicas. Podría haber ignorado ciertas cosas que me resultaron muy difíciles, pero me alegro de haberlas superado".

Según Grimes, quien comparte a tres hijos con Elon Musk (X Æ A-Xii, de 4 años; Techno Mechanicus, de 2, y Exa Dark Sideræl, de 3), cuando estaba en su etapa escolar durante la infancia empezó a presentar diversos síntomas durante sus clases diarias.

"Además, creo que un gran porcentaje del TDAH se debe a la adicción a las pantallas y al agotamiento dopaminérgico", escribió la cantante. "Mis síntomas de TDAH eran muchísimo peores cuando no era una lectora ávida".

"Tengo hijos (y, por cierto, estudié neurociencia), así que me interesa mucho lo que está pasando, sobre todo porque veo que a mi amiga con hijos mayores le diagnostican TDAH una y otra vez y le dicen que necesita estimulantes. Creo que vale resolver este problema".