El look sofisticado de Selena Gomez en Las Vegas

Selena Gomez, siempre a la vanguardia de la moda, impactó a todos con su más reciente atuendo durante un evento en Las Vegas con Sephora y su marca de maquillaje Rare Beauty. La cantante y actriz lució un look y zapatos que combinan comodidad y formalidad, perfecto para eventos como este.

Los jeans son una pieza clave en el outfit de la intérprete de "Single Soon". De corte amplio y talle alto, estos jeans wide leg, de la marca Icon Denim, no solo son cómodos, sino que también están en tendencia. El diseño holgado permite un movimiento libre y cómodo, ideal para un día activo en Las Vegas. El cinturón negro con una hebilla dorada añade un toque de estructura y elegancia.

Suma a su look una chaqueta negra de corte clásico que evoca sofisticación, de la firma Chloé. La prenda tiene un diseño minimalista con líneas limpias y sin demasiada decoración, lo que permite que el resto del outfit brille por sí solo. Debajo de la chaqueta, Selena lleva un top semitransparente del mismo color, de Saint Laurent.

El peinado de Selena es un complemento perfecto para su look casual pero sofisticado. Decidió llevar el cabello suelto con ondas suaves, lo que le da un aspecto natural y desenfadado. Este estilo es ideal para cualquier ocasión, ya que es versátil y fácil de mantener. Su maquillaje es sutil y natural, destacando sus rasgos sin sobrecargarlos.

¿De qué marca son los zapatos de Selena Gomez?

Los zapatos de Selena Gomez en este look son el verdadero toque de distinción. Se trata de un par de tacones de la prestigiosa marca francesa Maison Alaïa. Fundada en 1964, es conocida por sus diseños elegantes, innovadores y atemporales que combinan a la perfección estilo y comodidad. Recientemente, han impuesto tendencia con sus populares bailarinas de red.

Para este look, la actriz de Only Murders in the Building eligió unos tacones con una característica distintiva: una punta en forma de corazón. Estos zapatos son parte de una colección que presenta varios diseños y colores: Le Coeur.

Incluye opciones en negro, rojo, blanco, nude y azul cielo, ofreciendo una variedad de estilos que pueden adaptarse a diferentes gustos y ocasiones. Además, los diseños varían desde tacones altos hasta zapatos de piso, y algunos modelos incorporan detalles como redes, tiras transparentes y pulseras de agarre.

El par específico que usó Selena es un modelo de tacón alto con tiras transparentes y puntera negra de charol. Este diseño de mules no solo es elegante, sino que también proporciona un soporte adicional, asegurando que los zapatos sean cómodos y seguros para usar durante todo el día.

La elección de estos tacones por parte de Selena Gomez no solo refleja su buen gusto, sino también su habilidad para elegir piezas que añaden un toque único y especial a su atuendo. Los zapatos de Alaïa complementan perfectamente su look, aportando un toque de glamour y sofisticación que eleva todo el conjunto a otro nivel.

