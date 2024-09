Hace Eugenio Derbez un llamado a informarse mejor

Eugenio Derbez lanzó un llamado a la reflexión sobre la atención mediática en México, en medio del revuelo generado por la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos México.

En su característico tono humorístico, hizo un llamado a la población para que no se desvíe de los problemas sociales y políticos importantes que enfrenta el País.

"Veo a México y lo veo, un México incendiado, un México dividido y creo que todo viene de la mala información. Yo estuve en México hace poco, pero hace un mes que no he podido regresar, que no he estado por cuestiones de trabajo y solo por redes sociales veo que está pasando", expresó.

La Casa de los Famosos México ha captado una atención considerable en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes están absortos en las intrigas del programa y quienes consideran que el enfoque en el programa ha desviado la atención de cuestiones más serias.

Derbez, de 63 años, abordó este punto con su particular estilo, planteando que la fascinación con los dramas del programa puede estar contribuyendo a una falta de atención hacia problemas más urgentes, incluyendo la economía y la política de México.

"Yo lo reconozco no sé nada, yo no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ningún capítulo, no sé ni quién está, ni quién no está."

"Perdón lo acepto, lo reconozco, es culpa mía, porque he estado distraído. Luego me pongo en mis ratos libres ya saben me distraigo con tonterías. Que la Reforma Judicial, que sí ya se devaluó el peso, que sí la economía se está cayendo, ¿no? Que sí la relación México-Canadá está en peligro, pendejadas, que me tienen distraído, lo acepto", señaló el actor.

El protagonista de Radical hizo un llamado a no permitir que la división y la desinformación prevalezcan en la sociedad.

"Lo acepto, tengo que estar informado, tengo que saber quién está en la casa, nada más se de un par y ya, pero no, no podemos estar así de divididos, no podemos estar divididos, tenemos que estar informados, saber qué está pasando para no estar peleados", aseveró.

El comentario de Derbez ha generado una mezcla de reacciones, tanto de apoyo como de crítica, reflejando la polarización del debate sobre el impacto de los medios de entretenimiento en la percepción pública de los problemas sociales.