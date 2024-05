Derbez hace frente a versión de que está separado de Alessandra

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche de este martes se llevó a cabo la premier de la tercera temporada de la serie "Acapulco", en cuya alfombra roja su protagonista Eugenio Derbez desmintió la noticia sobre su separación de Alessandra Rosaldo.

"Ya me andan divorciando pero no, seguimos muy felizmente casados", expresó Eugenio.

Esta declaración se dio a partir de lo dicho por la periodista Martha Figueroa, quien aseguró que las cosas entre Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo no iban nada bien, y que era casi seguro que el divorcio llegué en cualquier momento; esto lo pudo deducir por la mala actitud de la cantante en la última entrega de la serie "De viaje con los Derbez" y declaraciones que ha hecho en entrevistas, como la que le hizo Aislinn Derbez para su podcast "La magia del caos".

Sin embargo, el también productor declaró que como todo matrimonio tienen días buenos y malos, y si últimamente no los han visto juntos, es porque ha pasado mucho tiempo trabajando fuera de Los Ángeles, donde actualmente residen, pero que todo está bien entre ellos.

Pese a esto, Eugenio Derbez se mostró contento durante la alfombra roja, previo al estreno del primer capítulo de Acapulco, en su tercera temporada y explicó que se siente muy satisfecho de haber logrado una serie como esta, sobre todo porque se trata de una historia que habla bien de México.

"No habla del narcotráfico, no habla de la violencia, no habla de los crímenes, habla bonito de México y los mexicanos, de una época de oro de Acapulco, además es una serie que puedes ver con tú familia, porque ya todas son secuestros, sexo, asesinatos".

El actor señaló que esta historia fue hecha con toda la intención de cambiar la percepción que en el extranjero se tiene del país, donde todo es negativo y la cual conoce gracias a que reside en Estados Unidos; mercado en el cual han sido bien recibidas las dos temporadas anteriores, según sus palabras.

Uno de los efectos que Derbez espera tenga esta serie, la cual estrena su tercera temporada hoy por Apple TV; es que el turismo volteé nuevamente hacia Acapulco y de este modo regrese el tiempo de esplendor de este puerto.

Además dijo que es muy bueno que su nombre se haya convertido en sinónimo de calidad y contenido apto para público de todas las edades.

"Es un trabajo de muchos años, de saber decir que no a las cosas en que no crees aunque te paguen mucho, porque construir un nombre en el cual digan, si está Eugenio debe de estar buena, me ha costado muchos años de trabajo y es algo que no voy a echar atrás, así que cada vez que vean algo dónde está mi nombre, dejo la vida porque tenga calidad".

La historia de Acapulco se desarrolla en 1984, cuando el joven Máximo Gallardo cumple su sueño de entrar a trabajar al resort más exclusivo del puerto, pero con el paso de los años esta meta va más allá y él termina siendo un multimillonario viviendo en Miami, pero el camino no ha sido sencillo por lo que el espectador conocerá cada etapa de su vida y las complicadas relaciones familiares que lo llevaron a ser quien es, comenzando con su madre Nora.

---La otra familia

Si hay algo en lo que coincidieron los integrantes del elenco de "Acapulco", cuando se les preguntó cómo era trabajar con Eugenio Derbez, es que él más que un equipo de trabajo forma familias.

"Cuando uno da entrevistas tiene que hablar bonito, pero yo les juro que nunca me había tocado un grupo de actores, en que nos hayamos vuelto una gran familia como el de 'Acapulco', no saben cómo nos queremos, nos cuidamos, cada que nos dicen que hay otra temporada de la serie, es como irme de viaje con los Derbez, pero esto son tres meses con la otra familia hermosa", dijo Eugenio.

Algo con lo cual Vanessa Bauche estuvo de acuerdo, mencionando que una cualidad que tiene Eugenio Derbez es que su ojo experto logró reunir un equipo con mucho talento, pero además logró hacer un gran ambiente de trabajo que todos llegaban a las locaciones con alegría.

"Yo le llamo el gran coincidir, hace muchos lo pude vivir por primera vez con Amores Perros y ahí están los resultados, una película icónica del cine latinoamericano, aquí hubo esa misma comunión y admiración delante y detrás de cámaras de todo el equipo, entonces fue un gran acierto el formar este equipo, creo que eso es algo muy característico de Eugenio, logra crear familias laborales longevas, exitosas y unidas", expresó Bauche.

Del talento joven de esta serie estuvo presente Enrique Arrizon, quien da vida a Máximo Gallardo en su juventud, por lo que tuvo que trabajar muy de la mano de Eugenio Derbez, quien interpreta al mismo personaje en su edad adulta.

"Está tan bien escrita la historia, que desde el principio fue muy fácil para ambos entender en qué situación estaba cada personaje en cada etapa de su vida, además estudié mucho sus gestos, su tono de voz, que la gente nos ha comentado mucho que sienten que hay mucha conexión entre ambos Máximos, entonces para mí es el mayor halago. Cuando entré al proyecto no hubo miedo pero sí mucha emoción, cuando me enteré que ya por fin el personaje ya era mío dije, va a ser un reto porque él es un gran actor y tengo que estar a la altura y prepararme, pero que mejor preparación que estar presente y estar trabajando de la mano de los escritores y los compañeros, Eugenio es muy amable y abierto entonces es muy fácil conectarse con él", declaró Arrizon.

En este evento también estuvieron presentes Camila Pérez, Regina Reynoso, Carlos Corona, Carolina Moreno, Vico Escorcia, Gala Montes, por mencionar algunos, que también forman parte de "Acapulco".