Eugenio Derbez asegura que está vetado de Televisa por polémica del Tren Maya

En entrevista con el periodista de espectáculos Javier Poza, de 49 años, en Radio Fórmula, en el que hablaron de diversos temas en relación con la carrera de Derbez en Hollywood, no evitó preguntarle sobre el veto en Televisa.



Derbez comentó que ni siquiera sabía el motivo por los que se molestaron con él en la televisora, pues aseguró que Televisa Univisión "está en buenos términos" con él, pero señaló que no tiene la menor duda de que se debe a su postura sobre el Tren Maya.

"En México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por el Tren Maya. ¿Cuál es la razón de que regreso de los Óscares (sic), me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y, de repente, toda la gente de Televisa, desde abajo, me conoce todo Televisa y, de repente me dicen: ´oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado?", inquirió

Tras lamentar ser vetado por la televisora, celebró que por fortuna tiene otros medios donde puede promocionar su trabajo.

"Por si fuera poco, aunque trato de saber qué pasaba, prefiero evitar ´echarle más leña al fuego´ al percatarme de lo complicado del asunto. Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije: ´mejor no´. Bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar", agregó.

Aseguró que mientras Televisa lo rechaza, en Tv Azteca le quieren rendir un homenaje.

"Nunca me había pasado. Ahorita me están invitando de Tv Azteca para hacer un homenaje y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, estoy vetado. ¡Viva México!", exclamó.

En el marco del Día Mundial del Agua y mediante el hashtag #SélvamedelTren, cantantes, influencers y artistas protestaron en redes sociales contra el cambio de ruta del Tren Maya porque, aseguraron, ha destruido la flora y la fauna de la zona.

Ante estos señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a "los famosos" que se oponen a la construcción, informarse sobre el daño ambiental provocado por empresas privadas nacionales y extranjeras que fueron beneficiadas por sus antecesores al otorgarles concesiones mineras y permisos para extraer material pétreo en Playa del Carmen.