Estuve dos semanas dormido.- Eugenio Derbez

"Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo", dijo.

Todo por un juego

El actor de CODA comentó que se encontraba en Georgia, Estados Unidos, con su hijo Vadhir Derbez, quien lo invitó a jugar realidad virtual y él accedió. Mientras jugaba el actor se tropezó con un objeto que se encontraba en el suelo y no pudo reaccionar, ya que todavía traía el visor y se encontraba confundido.

"En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé, me caí con todo mi peso sobre el codo y sentí como se empujó el hueso y que se me sale. Ahí supe que tenía una fractura muy seria", describió.

Durante la transmisión, Eugenio Derbez, con ayuda de su esposa Alessandra Rosaldo, mostró una imagen de la radiografía de su brazo en el que aseguró que los doctores le tuvieron que poner 14 tornillos para que pueda moverlo.