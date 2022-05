Estridente actuación

The Hives revitalizó a miles de "zombies" que llegaron hasta el final de la segunda jornada del Festival Corona Capital Guadalajara, con una actuación estridente, loca, cómica y entretenida.

Apenas Chris Dangerous se sentó en su batería, apuntó con sus baquetas a la multitud y comenzó a inyectar la energía, al ritmo de "Come On!", al público que a las 23:55 horas ya estaba por pedir una tregua por el cansancio.

El tema, aunque breve, fue oportuno para despabilar a la muchedumbre que se asentó al pie del escenario KIA y para marcar la entrada del líder Pelle Almqvist y del resto de los miembros de la banda sueca.

UN SHOWMAN

Almqvist, una especie de mezcla entre Mick Jagger e Iggy Pop, pero con talento de standupero, se presentó con patadas altas, saltos sobre los monitores y lanzando el micrófono por los aires.

Al terminar la primera canción, el vocalista, de 43 años, comenzó a bromear con el público en idioma español. A partir de ahí y hasta el final del concierto, el showman fue amado por todos.

"¿Por qué el silencio? ¿No les gustó? Entonces nos iremos. ¿No más? ¿No te gustan los Hives? ¿Algún problema?

EN ESPAÑOL

"¿Les gusta la música rock sueca? Muy bien. Mis queridos amigos mexicanos ¿están listos?", dijo con gran emoción.

"Walk Idiot Walk", "Main Offender", "Won´t Be Long" y "Hate to Say I Told You So" fueron piezas exitosas que se amplificaron en la Arena VFG y que también motivaron la aparición de un enorme slam que solo paró durante cinco minutos para recuperar a un melómano que resultó noqueado.

The Hives, que finalizó con una versión extendida de "Tick Tick Boom".