Por estrenar: Llega con El Niño Dios

Por: Agencia Reforma

Enero 21, 2025 -

En una época donde urge entregar a las audiencias mensajes de amor y esperanza, Eugenio Siller está orgulloso de formar parte del elenco estelar de la película El Niño Dios en el papel de José, el padre de Jesús.

La cinta, filmada en Soria, España, se estrena en los cines de México el jueves 23 de enero, con Siller como José y la actriz argentina Malena Ratner (Soy Luna) en el papel de María.

BIEN INVESTIGADO

"Es una historia bíblica, muy bonita, en la que interpretó a José, el padre de Jesús, junto a un gran elenco, y cuenta la historia de María y José desde la concepción del Niño Jesús hasta sus 13 años, que es la parte de lo que no se cuenta mucho", contó el actor.

"Para hacer este personaje investigué bastante para conocerlo bien, y me sorprendió mucho lo que fue su vida, su manera de ser, porque no se habla mucho de él después de que Jesús ya es más mayor, se pierde en la historia, hay datos que no sabemos a ciencia cierta como de qué murió, dónde murió, exactamente cuándo, para mí fue un honor interpretarlo".

Junto a Siller y Ratner participan en el elenco grandes estrellas latinas como Juan Soler, Ernesto Laguardia, Horacio Pancheri, Fernando Allende, Eduardo Yáñez y Mundo Siller, hermano de Eugenio, en el que se convertirá en el primer proyecto donde comparten pantalla.

EN FAMILIA

"Mi hermano interpreta al Ángel Gabriel, y por primera vez estamos juntos en una película, lo que para nosotros fue muy especial porque tenemos varias escenas juntos, viajamos juntos, tuvimos mucho tiempo para convivir allá", compartió el galán de telenovelas . "Empezamos juntos en teatro hace ya un tiempo, hicimos muchas comedias musicales, y después estuvimos juntos en un grupo musical, y luego cada quien tomó su carrera por su lado. Es en El Niño Dios donde nos toca por primera vez actuar juntos en escena, frente a frente, y fue maravilloso".

Para lograr una mejor caracterización de José, y así evitar usar postizos, el actor decidió dejarse crecer el cabello y la barba, lo que le ayudó más en su preparación del personaje.

"Lo comenté varias veces con Malena, ella como la Virgen María, sí se siente algo muy específico y especial al momento de estudiar y ver exactamente los eventos que pasaron María y José, sentimos una responsabilidad muy grande interpretar y tratar de pasar los textos bíblicos a la ficción lo más certero posible, es una gran responsabilidad hacer los personajes y contar sus historias", agregó el actor.

La película es producción de Eduardo Brandaniz y José Manuel Brandariz, con un guión de Edui Tijerina, y dirigida por Ignacio Ortiz, con locaciones reales en varios sitios de España.

"Estamos muy contentos de ya estrenar esta película que llega a los cines de México el jueves 23 de enero, el martes 21 tendremos una premier en la Ciudad de México".